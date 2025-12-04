Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"El Polesu", premio Ángel Rubio Ballesteros por su "defensa de los valores de la democracia y la paz"

El veterano líder del PCA e IU y activista del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe recibirá el día 12 el galardón que concede la Sociedad Cultural Gijonesa

Manuel García Fonseca &quot;El Polesu&quot;.

R. Valle

Su "larga trayectoria en defensa de los valores de la democracia, la tolerancia y especialmente su compromiso en defensa de la paz y la solidaridad internacionalista" han sido las razones que han convertido a Manuel García Fonseca "El Polesu" en el ganador de la edición de 2025 del premio Juan Ángel Rubio Ballesteros, que concede la Sociedad Cultura Gijonesa.

Una decisión tomada por el jurado integrado por Rafael Velasco Rodríguez, Presidente de FAMYR (Federación Asturiana Memoria y República), Rafael Gutiérrez Testón, presidente de la Asociación de Librerías de Asturias y propietario de La Buena Letra, Noelia Ordieres Buarfa, exconcejala de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Isabel Delgado Martínez, exdirectiva y socia de la Sociedad Cultural Gijonesa, Javier Arjona, galardonado en la edición anterior y Juan Ángel Rubio Serraller, como representante de la familia Rubio y presidido por Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa.

En su decisión, el jurado destaca de "El Polesu" que aúna "una larga trayectoria de compromiso político y social desde su papel en la consolidación de la Universidad Popular en nuestra ciudad, pasando por su etapa en el Congreso de los Diputados en representación de Asturias en las candidaturas del PCA e IU, y su participación activa en defensa de la paz y la solidaridad, especialmente en el caso del brutal conflicto en Palestina con el genocidio perpetrado por el Estado de Israel, como figura indisolublemente ligada al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA)".

La entrega del premio tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a partir de las siete de la tarde en el local que la Cultural Gijonesa tiene en la Escuela de Comercio. El galardón es obra del reconocido artista gijonés Jesús Castañón.

