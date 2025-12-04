El PSOE critica la gestión en vivienda de Foro: "No saben adónde van"

"Nadie en su sano juicio podía renegar de la propuesta del Principado de hacer 300 viviendas en Gijón a cambio solo de que el Ayuntamiento le diera el suelo". A partir de esta reflexión el edil socialista Constantino Vaquero festejaba ayer "la rectificación de Carmen Moriyón y su gobierno que ahora asumen lo que nosotros propusimos en el Pleno de septiembre y sobre lo que votaron en contra, que era la cesión de ese suelo. Bienvenida sea la rectificación, como rectificaron con el Solarón, la nave de Flex o el Albergue Covadonga".

Puestos en esta situación para el edil socialista lo que no tiene sentido ahora es que Foro esté en contra de los presupuestos del Principado que dan soporte a esta operación de vivienda en Gijón. "Es absurdo que rechacen unos presupuestos que van a financiar la construcción de 300 viviendas públicas en Gijón", denunció Vaquero para quien es una demostración más de que "no saben ni hacia dónde van, ni hacia dónde dirigen la ciudad".

El socialista ve factible que las seis fincas municipales de la fallida primera fase del Plan Llave se puedan ceder al Principado para su proyecto. Al tiempo que recordó la posibilidad de usar suelo dotacional y las ayudas que llegarán cuando La Arena y Cimavilla sean declaradas zonas tensionadas.