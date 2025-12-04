El Revillagigedo acogerá la obra de Piñole solo si los albaceas lo permiten

Si la comisión que vela por el legado de Nicanor Piñole mantiene su negativa a que el Revillagigedo acoja una exposición temporal del pintor mientras el actual museo se reforma, el gobierno local aceptará llevar la colección del artista a un almacén y renunciará a la muestra temporal, aunque le parezca "difícil de entender". Así lo señalaron ayer fuentes municipales en el preámbulo de una nueva reunión con los albaceas, que a fecha de ayer se estaba ultimando para poder celebrarse, se espera, durante del día de hoy, y que se avecina con unas posturas ya conocidas y en general mucho menos tensas que hace unas semanas: los albaceas entienden la necesidad de reformar el Asilo Pola y comparten la ventaja de que un nuevo museo del pintor abra en Tabacalera. Las dudas se centran ya solo en el Revillagigedo y el gobierno está dispuesto a ceder.

Estas fuentes señalan que "hay dos hechos indiscutibles", siendo el primero "que el actual museo tiene unas carencias enormes desde hace años que obligan a hacer una reforma importante". "Hablamos de un edificio que ahora mismo no es accesible y tiene problemas de climatización", añaden estas fuentes. Como ya publicó en su día este periódico, la reforma para solventar el problema de climatización e instalar un ascensor durará entre diez y doce meses. Desde el gobierno municipal señalan que la segunda certeza es que "Gijón tiene adjudicada una obra por 21 millones de euros para crear un trasatlántico cultural como Tabacalera en el que 6 millones se van a dedicar al nuevo Museo Piñole". Y ya es sabido que la comisión que vela por la obra del pintor comparte ambos extremos.

El debate, por lo tanto, se centra desde hace semanas en si la obra del Piñole se expondrá o no en el Revillagigedo. Los albaceas habían planteado inicialmente explorar alguna vía que permitiese solucionar los problemas de climatización sin necesidad de abordar la reforma completa, para reducir en medida de lo posible el tiempo de cierre del museo, pero ya en el primer encuentro manifestaron estar dispuestos a aceptar el cierre estimado de un año por tratarse de una actuación ya presupuestada. Sobre el Revillagigedo, las dudas de los albaceas tienen que ver con que se trata de un espacio privado –si bien tiene un acuerdo conocido con el Ayuntamiento para acoger muestras públicas– que, dicen, no les da garantías.

A la espera de que los albaceas desarrollen su postura, fuentes municipales entienden que "la comisión del museo Piñole está de acuerdo con acometer la obra en el antiguo Asilo Pola pero prefiere que los cuadros se queden almacenados durante ese tiempo en lugar de exponerse en el Revillagigedo". Y añade: "Como Ayuntamiento, es una posición que nos resulta difícil de entender, pero si quienes están encargados de velar por la colección Piñole entienden que esto es lo mejor, no tiene sentido empeñarse en organizar una exposición sobre el pintor que la comisión que protege su legado rechaza". Ambas partes, no obstante, deben volver a reunirse y terminar de aclarar sus posturas.