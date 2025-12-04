Los robos en casas de Gijón siguen creciendo (y no es el único delito que se incrementa), con un 78% más de asaltos durante este año

Aunque se trata de una estadística que oscila sustancialmente de año a año, todo apunta a que Gijón cerrará este año una subida notable de robos con fuerza en domicilios. Según los nuevos datos publicados por el Ministerio de Interior, con cifras actualizadas hasta el tercer trimestre del año, la ciudad acumula ya un total de 166 casos registrados de estos delitos, que son 73 más que los que se habían ocurrido hasta las mismas fechas del año pasado. Esta variación interanual de enero a septiembre entre ambos años se sitúa ahora en el 78,5 por ciento para un tipo de delito que precisamente en este último trimestre del año pendiente de sumar a las estadísticas sigue creciendo, obligando ya a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales de vigilancia. La Jefatura de la Policía Nacional de Asturias reconocía el mes pasado la existencia de un "pico" de robos en viviendas en Gijón, la Guardia Civil sigue haciendo controles en las entradas más concurridas a las parroquias y la Policía Local ha desplegado su unidad de vigilancia aérea en varias localidades.

En cifras totales, Gijón sumó hasta septiembre un total de 7.952 infracciones penales, lo que supone un repunte del 9,4 por ciento respecto al año anterior. La subida más notable es la de los citados robos en domicilios, pero suben también los delitos por tráfico de drogas, que pasó en este último año hasta septiembre de 25 hasta los 40 casos, registrando una subida del 60 por ciento. Es también cierto que en ciudades como Gijón, con tasas de criminalidad siempre bajas, cualquier mínima oscilación en el número de casos registrados de un año a otro afectan en mayor medida a las estadísticas. Es igual de cierto, no obstante, que en esta comparativa interanual todos los tipos delictivos evolucionan al alza salvo uno, el de sustracciones de vehículos, que se reduce en un ligero 6,7 por ciento por pasar de 45 a 42 casos.

Agresiones sexuales

En el apartado de delitos contra la libertad sexual, hasta septiembre de este año se registraron 76 casos, lo que supone una subida del 31 por ciento respecto a los 58 del año pasado. Hasta septiembre de este 2025, el Ministerio tiene contabilizadas 18 agresiones sexuales con penetración, cuatro más que el año pasado.

Respecto a los robos con fuerza en domicilios, este tipo de infracción se enmarca en un capítulo más general de robos con fuerza (en domicilios, establecimientos y otras instalaciones) que evoluciona en este último año igualmente al alza: el año pasado, hasta septiembre, se habían registrado 174 actos delictivos y este año el repunte alcanza los 231. Supone una subida del 32,8 por ciento. Los hurtos, sin embargo, se mantienen más bien estables, con 2.020 casos el año pasado y 2.189 en este año en curso.

Las últimas oleadas de robos en Gijón se incluirán en las estadísticas cuando se contabilicen todas las infracciones de este último trimestre del año. Y las fuerzas de seguridad tratan ahora de que esa cifra no suba más de lo que ya lo ha hecho después de un noviembre de pesadilla para buena parte de las parroquias rurales, sobre todo en la frontera entre Somió y Cabueñes y en zonas de Vega y Castiello.

Los vecinos explicaron estas últimas semanas estar "preocupados" por unos asaltos que consideran que solo podrán frenarse con patrullas presenciales. Agradecen la instalación de las cámaras de videovigilancia, que entienden que pueden ayudar a que grupos de bandas itinerantes decidan ignorar entornos donde sientan que pueden ser grabados, pero piden más patrullas de agentes uniformados como principal medida de "disuasión".

El refuerzo en la vigilancia ha sido, no obstante, notable. Hace apenas unos días las autoridades informaban a la asociación vecinal de Cabueñes, por ejemplo, de la presencia en su zona de seis patrullas y un dron de vigilancia, y los vecinos del resto de parroquias afectadas confirman que se están realizando controles para tratar de detectar la presencia de vehículos sospechosos por el entorno.

Este nuevo informe de criminalidad del Ministerio, por lo demás, registra un aumento que se viene ya detectando desde hace tiempo: los delitos por internet. La cibercriminalidad pasó en este último año de 1.831 a 2.084 casos, lo que supone una subida del 13,8 por ciento. La infracción más habitual en este apartado son las estafas informáticas, que suben con la misma intensidad. El año pasado hasta septiembre se habían detectado 1.687 infracciones por este delito y en este año en curso el balance subió hasta las 1.911 infracciones, lo que supone un repunte del 13,3 por ciento.