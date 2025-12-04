Los vecinos de La Camocha, en Gijón, celebran su tradicional homenaje a los mineros por Santa Bárbara
El acto incluyó una actuación coral
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
- El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario: así avanza una obra clave para Gijón
- ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
- Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón
- Caen unas luces de Navidad en Gijón y golpean a una mujer en la cabeza