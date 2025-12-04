Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de La Camocha, en Gijón, celebran su tradicional homenaje a los mineros por Santa Bárbara

El acto incluyó una actuación coral

Asistentes al homenaje a los mineros, en La Camocha.

Como manda la tradición, los vecinos de La Camocha celebraron este jueves, 4 de diciembre, su homenaje anual a los mineros por la festividad de Santa Bárbara. El acto incluyó la clásica ofrenda floral en el parque, donde también tuvo lugar una actuación coral.

Un momento de la actuación coral.

Un momento de la actuación coral. / LNE

