Broche al encuentro sobre Economía del Cuidado

El Encuentro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy se clausuró ayer con sendas mesas redondas sobre los modelos de cuidados de larga duración, en el que consejera de derechos sociales de Asturias, Marta del Arco habló sobre la Estrategia CuidAs, para cambiar el actual modelo de cuidados de larga duración hacia uno centrado en la persona, con una mayor profesionalización del sector. Marta del Arco resaltó en la jornada de clausura que "este encuentro ha sido un espacio de aprendizaje, inspiración y futuro y es un punto de partida para seguir trabajando juntos instituciones, empresas, profesionales y ciudadanía, porque cuidar es tarea de todos y en el cuidado está la esencia de lo humano; sigamos construyendo una sociedad que no deja a nadie atrás, donde envejecer sea sinónimo de dignidad, autonomía y bienestar. Asturias quiere liderar ese camino y este congreso nos demuestra que tenemos talento, compromiso y visión para lograrlo".

En la jornada también se presentaron varios proyectos, entre ellos la iniciativa de la Asociación Síndrome de Down de Asturias, "Proyecto Virginia", para acompañar a personas con discapacidad intelectual en el proceso de envejecimiento.; otro de la Fundación Ópera de Oviedo para fomentar el bienestar de los mayores a través de la música como herramienta terapéutica; la app para ejercitar capacidades cognitivas desarrollada por el Centro de Día Vetusta y el "Proyecto Redeo", de Antonio Corripio para paliar efectos de la soledad no deseada. Ayer también se entregó el Premio Norbienestar a Beatriz Díaz Pérez, jefa de la Sección de Calidad y Gestión del Conocimiento de la Dirección General de Innovación y Cambio Social de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social del Principado.