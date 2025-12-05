De Las Carolinas a la ballena del Piles pasando por la "rampla": el espectacular Belén monumental de Gijón mira al mar

Elvira Suárez, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, hacía esta tarde una premonición durante la inauguración del belén monumental "Las Carolinas", en el Antiguo Instituto. "Va a encantar", afirmaba Suárez sobre un nacimiento que protagoniza el desaparecido balneario, un lugar emblemático del Muro de San Lorenzo, destruido por un incendio en 1936 y que resurge por Navidad. Y, por si eso fuera poco, el pesebre cuenta con otro gran atractivo, una figura de la ballena de 23 metros que tan popular se hizo en la ciudad en 1895 al quedarse varada en la desembocadura del río Piles. De ahí surgió, de hecho, la expresión "¡Vete a ver la ballena!".

El espectacular belén monumental de Gijón, en imágenes / Juan Plaza

"Ver Gijón plasmado en un belén siempre gusta", señaló Elvira Suárez en un encuentro al que acudió Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas. "¡Qué preciosidad!, ¡qué distinto!", exclamó la edil forista al contemplar de cerca el belén monumental, de cinco metros y medio de ancho por siete de largo, que ronda las 60 figuras y cuya iluminación cambia periódicamente. López Moro ensalzó el "esfuerzo e ilusión" puestos por los belenistas en "cada detalle" antes de que el consiliario Constantino Bada hiciera la pertinente bendición. "Es una imagen preciosa que entronca con nuestra historia", proclamó Bada, que señaló que "cada luz o pastorcillo es una plegaria en forma de arte". "Un belén es mucho más que un adorno navideño", reivindicó el consiliario, que encomió a los belenistas al asegurar que "con sus manos y paciencia, predican sin hablar".

"Mucho más que un adorno navideño"

La sala del Antiguo Instituto donde descansa el nacimiento se llenó de curiosos que no querían perderse ni por asomo la puesta de largo de "Las Carolinas", que comenzó a montarse allí el 25 de noviembre. Una creación que contiene el barco en el que presuntamente viajaba Alfonso XII, la iglesia de San Pedro, la capilla de San Lorenzo... La ballena se sitúa detrás del balneario, para jugar con la perspectiva

Vista de la ballena. / Juan Plaza

La mayoría de figuras son de José Luis Mayo Lebrija y también hay de Daniel Alcántara, Javier Guilloto, Ángeles Cámara y los hermanos Cerrada. En el belén se puede ver el portal, con María, José y el niño Jesús, la adoración de los Reyes Magos o la anunciación a los pastores, coronando la cuesta de la playa de San Lorenzo. El balneario llevó, como confesó Elvira Suárez, "muchas horas de trabajo". La principal dificultad, no solo con "Las Carolinas" sino en general, estribaba en encajar toda la recreación en el espacio disponible. Tres viajes hicieron falta para transportar un delicado material que, eso sí, ya hace las delicias de los gijoneses. Los belenistas pusieron mimo en el más mínimo detalle, como en los palos que sostienen el icónico balneario. "Es una tarea laboriosa y minuciosa", subrayó la presidenta de la entidad, que vive su primera Navidad al frente. "Creo que va a llamar la atención", vaticinó Elvira Suárez sobre el nacimiento.

"¡Vete a ver la ballena!"

Quien más se extendió en sus palabras fue Agustín Guzmán Sancho, abogado e historiador, que calificó el pesebre como "un regalo para la vista y el corazón". Guzmán Sancho hizo un repaso histórico por "Las Carolinas" y la ballena, cuya figura era la sorpresa que los belenistas se guardaban bajo la manga. Un animal divisado a finales del siglo XIX con un arpón clavado. Las autoridades ordenaron entonces enviarla a la desembocadura del Piles, donde "causó admiración" "La frase de ‘¡Vete a ver la ballena!’ es algo que solo entendemos los de Gijón", indicó Guzmán Sancho. La expresión puede entenderse como mandar a alguien a paseo.

"Las Carolinas" estará en el Antiguo Instituto hasta el 7 de enero. Podrá visitarse de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Los domingos, de 12.00 a 14.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero, de 17.30 a 20.30 horas, mientras que permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre. Y, por supuesto, formará parte de la Ruta de los Belenes que arrancará el 13 de diciembre. Le acompañarán los belenes de las iglesias de San Pedro, San Lorenzo y San José, el del colegio de la Inmaculada, el del centro comercial Los Fresnos y los de las expendedurías de las calles Magnus Blisktad y Juan Alvargonzález.