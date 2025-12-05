Cienfuegos, la penúltima película: la cultura asturiana, el mundo del cine, los amigos de Oviedo y Gijón y la familia despiden al director de la Seminci

Es difícil sustraerse de la tentación de traducir en términos de narración fílmica la despedida de una figura tan esencial en el mundo del cine en España como fue el asturiano José Luis Cienfuegos. Las horas, la luz, la lluvia, el frío afuera y la calidísima presencia, dentro, del montón de amigos que desbordó la capilla de los Arenales en la ceremonia de despedida celebrada ayer en Oviedo jugaban en la dirección contraria. En esta penúltima secuencia de la vida del programador ovetense que dirigió e hizo crecer los festivales de Gijón, Sevilla y Málaga, se evocó y visionó al Cienfuegos familiar, hermano y tío con los regalos de Navidad, a la pareja de Mariona Viader –"nadie se ha podido querer mejor", resumió su Javier Estrada, el que era su jefe de programación en la Seminci–, al amigo de la juventud, al hombre que hizo reír e ilusionó a todos.

El otro recorrido, el de los rostros emocionados, desarmados, joviales en los abrazos y los recuerdos y en la obligación de mantener viva la llama, incluía una amplia panorámica de aquí (Oviedo y Gijón), allí (Valladolid) y resto del España: Desde la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, a la concejala de Turismo de Valladolid, Blanca Jiménez, pasando por la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández Felgueroso. Buena parte del equipo de la Seminici, medio FICX con su director Alejandro Díaz y su programador Tito Rodríguez al frente, representantes de las tres grandes de la distribución cinematográfica (Wanda Films, Elástica y Golem), los directores Ramón Lluis Bande, Manuel Martín Cuenca y Jose Luis Quirós, los músicos y programadores Felix Domínguez, Alicia y Mar Álvarez, Yolanda Lobo, Enrique Patricio, Tono Permuy, los escritores y periodistas David Guardado, Enrique Bueres, Marta Reyero, Diego Medrano, Miguel Alarcos, Ernesto Colsa... La lista es interminable. Todos eran sus amigos.

Ese cariño lo fueron glosando, uno a uno, sus distintas compañeras de viaje. Su hermana Emma Gloria Cienfuegos testimonió la pasión por el cine desde pequeño, su pareja habló del privilegio de haber estado al lado del Cienfuegos persona privada, de la intimidad, y dio lectura al agradecimiento conjunto redactado por los festivales de Málaga, San Sebastián y Sitges. Su jefe de programación, Javier Estrada, de esa forma en que Cienfuegos "eligió" a los suyos, "gente que le impulsábamos y a la que nos hizo crecer", y de cómo mantuvo siempre una actitud vitalista: "Gracias al cine celebramos la vida".

Su amigo Graciano Fernández trenzó las anécdotas de los años universitarios escapados a última a ver una a los Brooklyn y los Clarín con los encuentros recientes en Sevilla o Valladolid, siempre entre bromas. "Cada vez hay menos gente con la que reír", lamentó. Al final, sus sobrinos, Cristina y Luis Enrique, abrieron la puerta al Cienfuegos de andar por casa, el "niño dios" que rendía a su madre y que alborotaba todas las sobremesas. Les dejó en herencia "que trabajar en lo que amas es un refugio, que la cultura importa, que las personas, más y que las buenas historias nunca se van del todo". Y así, sin más, acabó la penúltima película de Cienfuegos, mientras sus amigos, todos, se fueron a celebrarlo por los refugios habituales. Saben que nunca es la última. Que aquí sigue.