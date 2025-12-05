Un cocodrilo gigante de 180 kilos en Gijón: "un clásico navideño" y gastronómico en la Escuela de Hostelería

Una propuesta gastronómica que ya es una tradición de la Navidad. En el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, con motivo de las próximas fiestas navideñas, hanelaborado y expuesto al público un cocodrilo gigante de mazapán de 180 kilos. Los artífices son los alumnos de segundo curso del ciclo formativo de Pastelería, repostería y confitería.

El cocodrilo de mazapán lleva hasta tres turrones distintos: nata yema y chocolate. Y está envuelto con mazapán tradicional. Todos ellos están elaborados con almendra tipo marcona 100%, lo que les confiere la categoría de calidad suprema.

Alumnos trabajando sobre la propuesta. / Lne

La propuesta, señalan, estará expuesta en el centro del paseo de Begoña hasta el próximo martes al mediodía "que se desmontará para llevarlo para su venta a nuestra última tienda del año de pastelería y repostería".

El viernes 12 de diciembre, se abrirá la tienda cara al público, para vender el cocodrilo en porciones al peso y diferentes especialidades navideñas (turrones, mazapanes, polvorones, roscos de vino, cascarillas…) elaboradas por el alumnado de pastelería y cocina.