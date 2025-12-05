Un cocodrilo gigante de 180 kilos en Gijón: "un clásico navideño" y gastronómico en la Escuela de Hostelería
La creación de mazapán estará expuesta hasta el martes
C. T.
Una propuesta gastronómica que ya es una tradición de la Navidad. En el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, con motivo de las próximas fiestas navideñas, hanelaborado y expuesto al público un cocodrilo gigante de mazapán de 180 kilos. Los artífices son los alumnos de segundo curso del ciclo formativo de Pastelería, repostería y confitería.
El cocodrilo de mazapán lleva hasta tres turrones distintos: nata yema y chocolate. Y está envuelto con mazapán tradicional. Todos ellos están elaborados con almendra tipo marcona 100%, lo que les confiere la categoría de calidad suprema.
La propuesta, señalan, estará expuesta en el centro del paseo de Begoña hasta el próximo martes al mediodía "que se desmontará para llevarlo para su venta a nuestra última tienda del año de pastelería y repostería".
El viernes 12 de diciembre, se abrirá la tienda cara al público, para vender el cocodrilo en porciones al peso y diferentes especialidades navideñas (turrones, mazapanes, polvorones, roscos de vino, cascarillas…) elaboradas por el alumnado de pastelería y cocina.
