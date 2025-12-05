El cónsul venezolano Martín Pacheco Morillo visita Gijón: "La revolución socialista que se está estableciendo en Venezuela es irreversible"

Vino a Gijón a dar su conferencia "Militarización del Caribe y la agresión contra Venezuela". ¿Qué expone en ella?

Nos preocupa la fábrica de propaganda contra Venezuela. Estamos tratando, desde que Hugo Chávez asumió el poder, de que se entienda que, así como existe una parte de la información que siempre aparece en los medios, existe otra parte, la afectada, que en este caso sería Venezuela. La gente está acostumbrada a leer cosas que no son ciertas. Lo que yo conozco por los medios es una Venezuela donde la gente se está matando, hay asesinos, una dictadura y se persigue la gente. Eso es absolutamente incierto.

Es un momento crítico para su país.

La oportunidad es propicia por estas agresiones sistemáticas, una especie de cacería y de obsesión que tiene el gobierno de los Estados Unidos, no los Estados Unidos, porque su pueblo es amigo del nuestro. El presidente y sobre todo ese grupo de cubanos que están en Miami, que han fabricado informaciones contra Cuba durante 62 años y llevan 25 años fabricando informaciones sobre Venezuela.

¿Por qué esa fijación actual de Estados Unidos con Venezuela?

Primero, somos la entrada de América del Sur, geopolíticamente es un país muy deseado y muy envidiado por las grandes potencias. Además, es uno de los países más ricos del mundo. Es la primera potencia en producción petrolera, la segunda en producción de oro y la cuarta en producción de gas. También tenemos unas riquezas naturales espectaculares en materia de turismo: ríos, playas, montañas, selvas, llanos… tenemos hasta desiertos. El imperialismo quiere con sus garras tomarse a Venezuela y adueñarse de sus riquezas.

¿Cuándo comenzó este conflicto?

Desde que el gobierno del presidente Chávez tomó el poder, comenzó la guerra. Ha sido una guerra de 25 años que ahora adquiere niveles superiores porque han agotado todos los métodos para dar un golpe de Estado. Desde intentos de magnicidio, colocación de bombas en embajadas, conspiraciones militares o paros petroleros. Una oposición que estaba muy robusta hace 15 años se vino disminuyendo y comenzó a ser vencida sin necesidad de que hubiese represión ni persecución, como ellos decían.

¿Cómo está la situación actual con la oposición?

En estos momentos solo queda un grupo anárquico muy minúsculo de extrema derecha, pero muy poderoso porque tiene en sus manos todos los activos que tenía Venezuela en el exterior, comenzando por la primera compañía de petróleo que se encargaba de todas las refinerías en los Estados Unidos. También todas las reservas en dólares y oro se las cogieron. Los Estados Unidos dicen que no reconocen al gobierno de Maduro, porque según ellos es ilegítimo. Ellos querían poner y pusieron, a un títere en una plaza y hacerlo presidente.

En esa oposición está María Corina Machado.

Fracasaron con Juan Guaidó y están intentándolo con María Corina Machado, que van a fracasar también, porque esa señora no tiene partido, ni arraigo en el pueblo. Lo único es que es parte de un grupito de extrema derecha y lo que quieren es matar al presidente e implantar la violencia.

Hablando de María Corina Machado, este año le han entregado el Nobel de la Paz.

Esos son los absurdos que pasan entre ellos. Es una persona que llama a que invadan su país, que defiende y financia la violencia. Su lenguaje es que hay que eliminar hasta el último chavista. Aquí no se puede dejar lo que hace Netanyahu en Gaza. Lo del premio es una cuestión impensable, pero a eso nos tienen acostumbrados. Ella es una loca.

¿Puede haber acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos?

En Venezuela se está estableciendo, porque estamos en ese proceso de afincar, una revolución socialista. Es irreversible y está cimentada en los principios y en el legado de Simón Bolívar y nuestros libertadores y fue despertada por el presidente Hugo Chávez, que hizo un trabajo espectacular. Venezuela va a defender hasta con las uñas esa revolución. Maduro tiene que cumplir su proceso hasta el 2031 y vencido decidirá si se lanza la reelección o hay otro candidato.

Hasta 2031 aún quedan muchos años y si la presión se mantiene, ¿cómo mantendrán al pueblo convencido de esa revolución?

Nosotros estamos preparados y nos seguimos preparando todos los días para defenderlo. Decimos no a la guerra, sí a la paz, pero nos preparamos porque sabemos que ellos, en cualquier momento, pueden entrar. Les va a costar un poquito, pero más les va a costar salir. Como nos decía en una exposición el presidente Chávez en una oportunidad, Venezuela tiene montaña, selva, río, llano, serranía… Además, contamos con fuerzas armadas y un nuevo cuerpo como es la milicia popular bolivariana, el pueblo que, en estos momentos, está conformada por ocho millones de personas armadas.

¿Cuál es la situación de los venezolanos en España?

Entre el 65% y el 70% de los inmigrantes venezolanos son descendientes de españoles. En su momento, muchos gallegos o asturianos llegaron a Venezuela como inmigrantes también. Se asentaron y han contribuido al desarrollo del país. Se les agradece infinitamente porque a través de la historia hay gente que fue a trabajar honestamente. Son nuestros hermanos. La mayoría vino a España por razones económicas. Por razones políticas estará el 1% si acaso o menos, son contados los que se vinieron, especialmente a Madrid, y que están en las grandes urbanizaciones de lujo, disfrutando de todo el dinero que tomaron durante el interinato de Guaidó, 140 mil millones de dólares.

¿Cuáles son las principales necesidades de los venezolanos que están aquí?

Generalmente, cuestiones de trabajo. Quieren que los ubiquemos, que les informemos sobre la forma más fácil de conseguir permiso, porque no le dan trabajo sin permiso. Aunque la gran mayoría tienen trabajo. Otros que han estudiado aquí regularizan su situación de estudio. Algo que nos enorgullece es que solo el 0,001% de los venezolanos que están aquí cometen un delito. El venezolano es un hombre honesto, honrado y trabajador.

Mande un último mensaje a la comunidad venezolana afincada aquí.

Estamos haciendo una serie de contactos con todas las autoridades de acá. Tenemos unos compañeros muy eficientes de «Solidaridad con Venezuela» que nos están llevando a conversar con los alcaldes; mismamente anteayer estuvimos con los de Langreo, Mieres y Carreño. El mensaje es: comuníquense con su consulado. Tenemos todas las gestiones, a excepción de la cédula de identidad, que hay que sacar en Venezuela. Estamos para apoyarlo en todo lo que necesite.