El Grupo ante el conflicto del piragüismo en el Muelle: "el proyecto de iluminación con el Ayuntamiento no garantiza remar de noche, pero sería un argumento para lograrlo"

El Grupo Covadonga seguirá adelante con su batalla para extender los horarios en los que pueden entrenar sus jóvenes piragüistas en las aguas del Puerto Deportivo de Gijón, limitadas a una época del año y también a horario diurno, por resoluciones de las capitanías marítimas asturianas, que son las que tienen competencia en materia de seguridad de la navegación en el mar. El Grupo sigue en contacto con el Ayuntamiento de Gijón para que elabore un proyecto de iluminación para el Muelle. "El proyecto de iluminación junto al Ayuntamiento no garantiza nada respecto a poder remar de noche, pero sería un argumento para lograrlo", señaló este viernes el presidente del Grupo, Joaquín Miranda.

Miranda también consideró que "habría mucho que hablar también sobre lo que es horario diurno, o sea, hay que decir que horario diurno puede tener que ver con la luz del sol, pero puede tener que ver también con la jornada laboral", apuntó antes de calificar como "una bofetada y una sorpresa" la resolución publicada en el BOPA en octubre por las Capitanías Marítimas de Gijón y Avilés, que impide la práctica de piragüismo tras caer el sol. Esa resolución corrige dos errores que ambas capitanías detectaron en otra que habían publicado en junio, en la que se excluía de esa prohibición a los deportistas federados.

Miranda hizo una recapitulación, para recordar que el Grupo lleva "seis años peleando" tras la decisión de eliminar el anillo navegable del Piles, para dar estabilidad a su sección deportiva, la más laureada del club en competiciones olímpicas. "El problema de esto es la paciencia. Nuestra obligación es defender y tirar para adelante. Pero lo que sí es verdad es que tenemos menos piragüistas que cuando empezó esta historia. Teniendo en cuenta que la mitad de los piragüistas de Asturias son del Grupo, pues nos estamos cargando un poco entre todos, un poco la cantera del piragüismo", señaló.

Joaquín Miranda, a la entrada del Grupo Covadonga. / Ángel González

Miranda insiste en que el objetivo del Grupo a largo plazo es poder volver al Piles, pero que mientras tanto fue un "triunfo" poder remar en el Puerto Deportivo. Sin embargo, cuestiona las limitaciones impuestas, entre ellas las de no poder remar de noche, que hace que sólo pueda entrenar uno de los cuatro turnos que sí salen a remar en la época del año en la que los días son largos.

Atractivo turístico en el verano

En este sentido, consideró "el espacio nos queda pequeño, en espacio y en horas. Por el verano no se puede remar, cosa incluso la más difícil de entender, diría yo. Y luego por el invierno, el segundo cambio este del BOPA dice que no se puede remar en horario nocturno".

"En principio extraña que en verano no se pueda remar cuando se pueden hacer ahí (en el Puerto Deportivo) un montón de actividades. No vamos a entrar en la comparación entre unas actividades y otras, pero yo pienso que el piragüismo es una actividad chula para el verano", opinando que "ver a niños ahí remando" podría ser incluso una imagen atractiva para los turistas. "Yo diría que es hasta una cosa chula de ver. Y bueno, en el verano no lo podemos hacer".

Los palistas del Grupo pueden entrenar en el antepuerto del Puerto Deportivo de Gijón en el periodo en el que no suele haber ahí veleros en tránsito atracados. Cuando llegan esas embarcaciones de paso es en el verano. La práctica del piragüismo quedó así excluida entre el 1 de junio y el 18 de septiembre por decisión de Capitanía Marítima. En verano, con los días largos, los piragüistas del Grupo no tendrían el problema con el que se están topando en el invierno por las pocas horas de luz.

Los dirigentes grupistas explican que no es viable que los entrenamientos se hagan por la mañana para aprovechar las horas de luz en el invierno, dado que los cursillistas son niños, que a esas horas están en la escuela.

Miranda resaltó que para el Grupo la seguridad de los niños es lo primero y que al respecto ya "nuestras medidas son amplias y abundantes: embarcación, titulaciones, dos técnicos por cada uno de los grupos que salen, un megáfono, emisora UHF, todo eso con cada grupo de entrenamiento. Las luces en los cascos. Todo lo exigido y más que hiciese falta, porque ya digo que eso es lo primero".

"Ni aunque pongamos la iluminación del Bernabéu"

Lo que está claro es que la resolución de las Capitanías Marítimas de Gijón y Avilés que corrige a la que inicialmente habían emitido e impide remar de noche, pilló al Grupo a contrapié. Se publicó en octubre en el BOPA, "cuando estamos reactivando el proyecto de iluminación con el Ayuntamiento precisamente para poder concretar o para poder afianzar y resolver esos otros problemas" detectados en el que inicialmente presentaron a la Autoridad Portuaria de Gijón, como "que asustamos a pájaros y peces y barcos y no sé qué, y van en paralelo las dos cosas, claro, es decir, estamos mejorando con Acciona al proyecto de iluminación, pero al final si te coges el BOPA literal, pues no sé, ni aunque pongamos la iluminación del Bernabéu".

El presidente del Grupo Covadonga cuestionó las limitaciones que se les han impuesto para poder entrenar en el Puerto Deportivo de Gijón -cuya empresa concesionaria es contraria a que se permita esta práctica deportiva en las aguas que le adjudicaron- al asegurar "que estuvimos indagando en otros puertos para saber que tampoco estamos diciendo nada rarísimo, sino que en otros, en muchos, en la mayoría de sitios de España sí se puede hacer eso".