El histórico estirón de Emtusa: más autobuses en Gijón dentro del plan de flota y una compra de 24 vehículos en bloque

Emtusa no solo va a ampliar su plan de flota elevando de 37 a 42 los autobuses a comprar a lo largo del mandato. También impulsará antes de que acabe el año una compra histórica de 24 autobuses a la vez. Esos son los dos acuerdos que el presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, el forista Pelayo Barcia, llevará al consejo de administración de la empresa convocado para el día 15 y que hoy anunció en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Emtusa ha optado por una compra masiva para poder solventar los problemas de plazos de entrega de los vehículos que viene sufriendo por los atascos en las empresas del sector. La compra será de 15 artículados híbridos y 9 rígidos eléctricos con un coste total de 14,3 millones y a entregar entre los años 2026 y 2027. Desde la empresa gijonesa se explica que en los próximos dos años vencerán concesiones en ciudades como Santiago de Compostela, A Coruña, Toledo o Zaragoza, entre otras, lo que generará un incremento considerable de pedidos de autobuses urbanos a nivel nacional. Este escenario podría elevar aún más los plazos de entrega, que ya se sitúan por encima de los 18 meses.

En cuanto al plan de flota, se trata de dar el salto de los 37 anunciados al inicio del mandato a un total de 42, lo que supone elevar la inversión prevista a 25,9 millones. Un incremento de 1,9 millones sobre el gasto previsto inicialmente que Emtusa asumirá con fondos propios. Al margen del plan están los tres microbuses, ahora en proceso de fabricación , que irán a dar servicio a la zona rural.

La subida de viajeros –Emtusa espera cerrar el año superando los 23 millones o casi rozando los 24–ha supuesto un incremento de ingresos que permiten a Emtusa dar este salto en su flota. Ni se recurrirá a nuevos ingresos del Ayuntamiento ni a incrementar el préstamo pedido de 14 millones. Emtusa lo pagará de su bolsillo.

"El triple de vehículos que el pasado mandato"

"En total, cuando acabemos el mandato se habrán comprado 45 vehículos, el triple de los que se compraron en el mandato anterior", destacó Barcia festejando que su gobierno va a ser «el que más autobuses compre y conductores contrate". En este sentido antes de final de año entrarán los 26 primeros conductores de los 90 del actual proceso de selección. Hubo uno anterior con otros 60 conductores. "Son 150 conductores a contratar en cuatro años", remató.

¿Cual será el resultado final después de todo esto? Emtusa tendrá 93 vehículos, 30 articulado de 18 metros , 60 de 12 metros de los que 19 serán eléctricos y 3 microbuses. Una flota con una edad media de 5,8 años. “Mientras otros perdieron cuatro años en discursos ideológicos acompañados únicamente de prohibiciones injustificadas y sin inversiones ejemplares, este gobierno ha priorizado la inversión pública en el transporte urbano, con la adquisición de 45 vehículos, rejuveneciendo la flota y apostando por dar un mejor servicio a la ciudadanía”, afirmó el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia.