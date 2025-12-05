Jaime Izquierdo: "Escribí ‘Marcelo’ para que los jóvenes entendieran lo que fue el franquismo"

El PSOE de Gijón celebró ayer los 134 años de historia de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón con la presentación de la segunda edición, por KRK, del libro "Marcelo", sobre la vida del histórico socialista gijonés Marcelo García, escrito por Jaime Izquierdo tras horas de conversaciones con el protagonista en 2003.

¿Por qué se reedita ahora?

El día 8 se cumplen diez años del fallecimiento de Marcelo. Conserva el prólogo de Felipe González de la primera, incorpora un prólogo de Suso Sanjurjo, y hay un epílogo que es la intervención maravillosa que tuvo Juan Cueto en la presentación de la primera edición.

¿Cree que hoy Marcelo le hubiera dicho lo mismo que en 2003?

Marcelo hace un comentario con respecto al pasado: dice afortunadamente la sociedad democrática y la cultura democrática está instaurada plenamente en nuestra sociedad. Y ahí me atreví a incluir una nota al pie diciendo que tengo dudas sobre si 25 años después, Marcelo sería tan categórico, visto algunos movimientos extraños, que surgen también en algo que en aquel momento no teníamos en el horizonte, que era el regreso del neofascismo y la ultraderecha, y como desde algunos estamentos hay algunos comportamientos que no son totalmente democráticos.

Defina a Marcelo.

Aprovecho las tres definiciones de los dos prólogos y el epílogo. Felipe dice que Marcelo es el socialismo hecho paisano. Suso , Marcelo debería ser eterno. Y a Juan Cueto le llama la atención la ética de Marcelo. Ese comportamiento ético-personal que trasciende. Es decir, Marcelo filtraba sus actitudes y sus movimientos personales para no pecar contra los principios de lo que significa ser socialista.

¿Qué relevancia cree que tiene para los militantes un referente como Marcelo, en un momento como el actual en el que destacadas figuras del partido a nivel estatal parecen haber salido rana?

Marcelo analizaba el partido en la serie histórica. No lo analizaba en la serie semanal o el último año porque decía algo así como bueno, en realidad el partido son como esos balances de las empresas que van bien, que tienen sus malos momentos y si uno hace el balance desde Pablo Iglesias hasta ahora verá picos, bajadas y subidas. El peor momento del Partido Socialista es la dictadura, donde está prácticamente ausente salvo el grupo de Asturias y el grupo de la margen izquierda (en el País Vasco). Entonces, él dice que el análisis tiene que hacerse de largo recorrido, que si uno lo hace poniendo la lupa en el momento tal se equivoca porque el Partido Socialista y la socialdemocracia tienen muchísimo que decir en el desarrollo de la humanidad, con independencia de las cosas que suceden. Otra cosa es que hay que corregirlas desde luego y se disgusta uno pero no puede hacerse demasiado mala sangre. Hay que corregirla y volver a repuntar.

Hábleme del estilo del libro.

Es un libro de aventura que se forja con unos niños que inevitablemente se ven abocados a ser perseguidos, porque son hijos de quienes son. Y que ellos mismos van a tener que estar navegando en ese mar bastante injusto con la esperanza de que eso se termine. Y hay un montón de persecuciones y hay un montón de situaciones que lo convierten en un libro de aventura. De hecho, es una biografía novelada. Porque a mí me interesaba especialmente que la gente joven entendiera lo que había pasado aquí y lo que se sufrió.

Ese franquismo contra el que luchó Marcelo parece que ahora hay jóvenes que lo añoran.

Hay un principio en la mitología, que cuanto más se desconoce más se mitifica. El mito parte del desconocimiento. El que lo vivió sabe lo sangriento que fue y los 40 años de atraso, con unas situaciones de control del poder sobre la ciudadanía y sobre los obreros tremendas. Y estos chicos que añoran esto realmente no saben lo que añoran. Nadie niega las dificultades actuales, pero si alguien cree que la solución es eso, se equivoca muchísimo. Eso es descender al infierno de nuevo.