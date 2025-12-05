Un laboratorio de innovación ciudadana, comprometido con el barrio: el centro Maker

Un laboratorio de innovación ciudadana a disposición de profesionales, ciudadanía y empresas ubicado en el edificio Cristasa. Es el centro Maker, un espacio al servicio de la creatividad de todos aquellos que tengan una idea innovadora y quieran darle forma.

Un recurso utilizado por aquellos que buscan innovar, prototipar, crear objetos personalizados o probar soluciones, algo especialmente útil en un contexto de fomento del emprendimiento y la economía digital en Gijón. Todo ello constituye una apuesta de Gijón Impulsa por democratizar desde hace 10 años, la "fabricación digital" accesible y que se complementa con otros servicios que ofrece esta entidad como asesoramiento, financiación o networking.

Desde entonces, el centro Maker se ha convertido en el hogar de los proyectos de varias organizaciones y entidades del ecosistema de Gijón como la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, la agencia de comunicación gijonesa Veintidós Comunicación y el Colegio Público "Miguel de Cervantes".

Trofeo fabricado por los alumnos del del C. P. "Miguel de Cervantes" / Cedida a LNE

"Contar con el Centro Maker, en el caso de Mar de Niebla, facilita la participación y desarrollo de iniciativas tanto para personas participantes en los proyectos como para el voluntariado y profesionales de la entidad", señala Rocío Álvarez, trabajadora social y codirectora de la entidad.

Una cortadora láser, plotter de vinilo, máquina de chapas e impresoras 3D son algunos de los equipos de los que pueden disponer los usuarios para llevar a cabo sus proyectos. En el caso de la agencia Veintidós comunicación, recurrieron al centro para "fabricar trofeos personalizados, personalizar productos y modelar figuras 3D en PLA. Trabajamos conjuntamente aprovechando su experiencia en materiales y técnicas de fabricación", señala Alejandro Méndez, responsable de la agencia.

Fran Flórez y Lara Álvarez son los responsables de este hervidero de ideas, orientado a todos aquellos que quieran recibir formación, asesoramiento personalizado o realizar pruebas y prototipos. "Lara y Fran están siempre implicados con nuestras propuestas. El curso pasado nos hicieron los trofeos de la carrera solidaria que organizamos el último día de curso, en colaboración con el Proyecto Namana", destaca Yago Aguirre, director del Colegio Público "Miguel de Cervantes.

Miembros de Mar de Niebla realizando una actividad en el Maker / Cedida a LNE

De cara al futuro, el centro y las distintas entidades y organizaciones con las que colabora estrechamente, esperan seguir dando pasos juntos. "El objetivo es seguir contando con este espacio para que personas de todas las edades de la entidad puedan poner en marcha acciones de innovación, creatividad y transformación", añade Rocío Álvarez.

Un deseo al que se suman desde Veintidós comunicación. "En 2026 esperamos seguir contando con ellos como socios clave para lograr productos finales excelentes", recalca Alejandro Méndez.

"Es un recurso excelente que cuenta con dos grandes profesionales que se implican en cada idea y nos facilita el desarrollo de muchas áreas curriculares a partir de aprendizajes significativos, a la vez que el alumnado puede ver el tejido empresarial que tenemos en el barrio", destaca Yago Aguirre.