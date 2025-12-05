Las mareas y la lluvia llenan de restos de ramas y troncos la playa de Gijón

Las fuertes lluvias de los últimos días, sumado a amplias pleamares en la playa de San Lorenzo, motivaron este viernes que el principal arenal gijonés quedase cubierto de ramas y troncos arrastrados desde el río Piles, especialmente, en la zona más próxima a su desembocadura.

Durante toda la semana la lluvia a acompañado el día a día de los gijoneses, también las bajas temperaturas y el fuerte oleaje, que en los últimos días dejó otra de las imágenes habituales en la ciudad al romper las olas contra el paseo del Muro o la punta de Lequerica.

La previsión para el fin de semana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a una mejora de las temperaturas y también la rebaja de la probabilidad de lluvias durante el puente de la Inmaculada. En concreto, se esperan máximas de 20 grados hasta el lunes y los primeros días de la próxima semana. Las mínimas se situarán en torno a los 10 grados.

A partir del martes la lluvia parece que volverá a estar presente y las temperaturas volverán a bajar a partir del próximo miércoles.