El plan municipal para comenzar la retirada de amianto en Gijón: arranca en los lavaderos y en estos edificios de la zona rural

Antes de 2028 deberá estar retirado el amianto de los edificios e instalaciones públicas. Así lo fija la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y a ello se va a poner ahora manos a la obra el Ayuntamiento tras la publicación del estudio, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, que presenta en forma de mapa la ubicación de las cubiertas con sospecha de presencia de amianto y tiñe de rojo las zonas prioritarias sobre las que incidir.

De los trabajos que se van a acometer el año que viene dieron cuenta en comisión el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, y el de Infraestructuras, Gilberto Villoria, a preguntas de IU. Medio Ambiente ha fijado su prioridad en las cubiertas de los lavaderos que son edificaciones dependientes del área de parques y jardines. También está bajo su responsabilidad la retirada de amianto detectado en vertederos ilegales del concejo.

Infraestructuras, por su parte, va a echar mano de parte del presupuesto que tiene para demoliciones para actuar en cuatro edificaciones: la antigua sede de la cooperativa de agricultores en Roces, la antigua escuela rural de Lavandera, un inmueble en Cenero y el anexo al torreón medieval de Veranes. Hay mucho más. En el mapa, y en rojo, están por ejemplo las naves de Naval Gijón o las carboneras de La Camocha. La retirada también es prioritaria en entornos escolares y zonas densamente pobladas.

Preguntas de Izquierda Unida

La pregunta del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, buscaba también saber qué procedimiento tiene previsto seguir el Ayuntamiento para informar a los particulares que tengan una propiedad con amianto de la obligación de retirar ese material. A los ayuntamientos les exige la ley calendarizar la retirada de amianto, aunque sin que ello suponga que a los particulares tengan un plazo determinado para hacerlo. Desde Urbanismo se está aún definiendo el procedimiento a seguir. Se tiene claro que la concesión de cualquier licencia llevará la exigencia de esa obligación. Una opción que otros ayuntamientos también incluyen a la concesión de ayudas.

Por comisión también pasaron, con aceptación del gobierno, la propuesta de IU de mejora de la iluminación en el parque de los Pericones y la de Podemos de hacer lo propio en los parques de Atalía y Fábrica de Loza, en el barrio de El Natahoyo.