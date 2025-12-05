¿Quieres enviar tu carta a los Reyes Magos? En estos cinco puntos de Gijón puedes hacerlo esta Navidad

Gijón disfruta la Navidad. Se percibe en las calles y plazas desde el tradicional encendido de luces y adornos hace hoy una semana. También con las múltiples actividades navideñas, desde los puestos del Mercado del paseo de Begoña hasta las propuestas de la pista de hielo en el Solarón, una actividad a cubierto especial para los días de lluvia.

La ciudad y sus barrios lucen los colores dorados y rojos para animar estas fechas. Los más pequeños piensan ya en el día de Reyes, con la tradicional Cabalgata que este año partirá del barrio de Viesques con un recorrido todavía por concretar hasta los Jardines de la Reina.

Los más pequeños tienen marcada esa fecha en el calendario. A la espera de esa noche mágica, los niños gijoneses van elaborando ya sus tradicionales cartas para pedir los regalos a Sus Majestades. Ahora ya pueden ir enviando sus misivas gracias a los buzones mágicos que cada año instalan en Correos.

Sellos mágicos personalizados

En Gijón son cinco los espacios donde los más pequeños y sus familias pueden enviar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta el día 5 de enero. Además de en la oficina principal, ubicada en la esquina de la plaza del Seis de Agosto, estos buzones estarán también en estarán en las oficinas de los barrios de La Calzada, El Natahoyo, La Arena y Pumarín.

“Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa”, señalan. Además, los impulsores señalan que está disponible “Correos Market”, donde se podrán conseguir “packs mágicos” que contienen cartas “para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios”.

Visitas a los hospitales

Otra de las propuestas de Correos son los “sellos mágicos”, que están personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar. “Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente”, explican.

Para aquellas personas que se encuentren hospitalizadas volverán de nuevo a ponerse en marcha los equipos de voluntarios, que volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños ingresados.

Otros puntos de Asturias

Los buzones mágicos, además, estarán en Oviedo (Oficina Principal, La Argañosa y Corredoria), en Gijón (Oficina Principal, La Calzada, Pumarín, La Arena y Natahoyo), en Avilés (Oficina Principal) y en las oficinas de Mieres, Langreo y Pola de Siero.

"De este modo, Correos que, desde hace más de 300 años, es el operador logístico de la Navidad, seguirá manteniendo la ilusión de todos los niños y niñas, recordando que hay pocas cosas tan llenas de magia como escribir una carta a Papá Noel y a los Reyes Magos", rematan.