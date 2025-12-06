Los afectados por el incendio en las tiendas de campaña del Solarón dicen que fue provocado: "La solución no es quemar nuestra forma de vivir"

El incendio que se produjo en la zona de chabolas del Solarón el pasado lunes ha provocado la reacción de las personas que suelen pernoctar allí. Junto al puente de Carlos Marx, en la travesía que une la estación de Sanz Crespo con Poniente, se colocó esta semana en la verja una manta que hacía las veces de pancarta. "La solución no es quemar nuestra forma de vivir si ayudar no se puede. Gracias", se lee en grande en esta lona improvisada.

La pancarta de los residentes en el Solarón. / Lne

Un mensaje que llama a la solidaridad, pero que también siembra la cuestión de que el incendio pudo ser provocado por terceras personas. Desde la Policía Nacional no se está investigando este hecho al no haberse presentado una denuncia por ello.

El mensaje no termina ahí, ya que en letras más pequeñas se puede leer: "Necesitamos mantas, ropa y comida para nosotros y nuestros perros", añade esta manifestación que también señala que el fuego calcinó algunos de los enseres que había junto a las tiendas. "Porque hasta la comida guardada para Navidades nos la quemaron", denuncia el escrito de la manta que cierra con un "Y que Dios esté con todos vosotros".

Intervención de los bomberos

El incendio, que fue extinguido en pocos minutos, se produjo el lunes sobre las ocho de la tarde. Obligó a la intervención de los Bomberos. Como señalaron entonces a este diario varios vecinos, la fortuna hizo que se produjera un día después de que se desbrozase todo el descampado que durante los últimos meses ha estado comido por la maleza. Solo la zona de las chabolas donde se originó el fuego mantiene alguno de los arbustos.

La situación lleva años produciéndose y en varias ocasiones se ha intentado realojar a las personas que pernoctan en los terrenos del plan de vía. Entre los vecinos de los alrededores hay temor a que pase algo, al tiempo que aflorar las críticas porque uno de los accesos a la ciudad presente ese aspecto.

"Ahora limpiaron, pero sigue quedando la suciedad. Es una vergüenza", "la gente está muy decepcionada, estamos casi en el centro y es algo que no se puede tolerar", "Si no llegan a quitar todos esos arbustos estaríamos hablando de una desgracia", son algunas de las expresiones de los vecinos de la zona verbalizadas tras el incendio de esta semana.