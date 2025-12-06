En las carreteras de Gijón «hay muchos deberes pendientes», afirman expertos

«En Gijón, la administración pública tiene muchos deberes pendientes en materia de seguridad en las carreteras». Esta frase la pronuncia con rotundidad Juan Carlos Toribio, responsable de seguridad vial de la Plataforma ciudadana de activistas en defensa de los motociclistas y las motocicletas (IMU). Su reflexión llega después de que las carreteras del concejo se hayan cobrado la vida de V. J. D., de 22 años, que el pasado jueves falleció en la Autovía del Cantábrico, a su paso por Viesques, tras perder el control de su motocicleta y chocar contra un guardarraíl. En lo que llevamos de años han fallecido tres personas en Gijón por accidentes viales, dos de ellas circulando en moto.

Toribio, precisamente, pone el foco en estas barreras de metal como uno de los mayores peligros para los conductores de motos. «No puede ser que el elemento de acero que más protege al resto de usuarios sea el más agresivo para las motocicletas», denuncia, señalando que en Gijón hay varios tramos de carreteras que no cuentan con un sistema de defensa correcto. «Se necesita un Sistema de Protección para Motoristas (SPM) que es capaz de salvar la velocidad de un impacto de hasta 70 km/h», describe.

El responsable de seguridad vial de IMU también resalta la importancia de mantener el firme en óptimas condiciones. «El coeficiente de rozadura tiene que ser superior a 0,60 % y tener un buen drenaje para que no se embalse el agua», añade. Sin embargo, apunta a que los encargados de analizar los accidentes no cuentan con las herramientas adecuadas para conocer el estado actual de la calzada o desengranar si el pavimento ha podido ser el responsable de un accidente. «Se está viendo un incumplimiento reiterado de la ley en materia de carreteras y la ausencia de un sistema auditor de calidad. Para ver el nivel de rozadura de un firme se hace de vista y no con aparatos especializados», argumenta.

Entrando en los tres tipos generales de vías que hay en el concejo, señala un problema por cada uno. En ciudad, los semáforos, papeleras colocadas en los márgenes de la calzada y demás mobiliario urbano próximo son un riesgo que asegura que «se puede evitar». «Entiendo que algunos elementos son más difíciles de quitar, pero siempre se puede buscar una solución para ir reduciendo la peligrosidad». También apunta a una responsabilidad compartida entre administración local y conductores. «Uno de los mayores peligros se esconde tras los coches aparcados en batería. La gente suele meterlos de morro y a la hora de sacarlos pierden toda visibilidad de lo que está pasando por detrás. A la vez, la disposición de las plazas en algunos puntos lleva a que esta sea la única forma de estacionar», detalla.

En el caso de las carreteras rurales, asume que la orografía no pone las cosas fáciles en cuanto a conseguir un trazado «con tres metros de margen a cada lado», pero sí que avisa de la falta de visibilidad en las señales verticales y horizontales. En las autovías, además de los citados guardarraíles, el cruce con puentes esconde otro gran enemigo para las motocicletas.

Una vía problemática

Desde la IMU denunciaron en octubre uno de los puntos que, tras estudiarlo a fondo, representa un gran riesgo para la vida de los conductores de motocicletas. Se encuentra en el puente de la calle Sierra del Sueve a su paso por la avenida Príncipe de Asturias. «Son varias las infracciones que hemos detectado: desde el pretil del puente, que no cumplen con la normativa, hasta la barbaridad de que exista una barrera metálica con un solapamiento en sentido de la marcha», enumera Toribio, señalando que en octubre tramitaron la denuncia y que espera que intenten poner remedio.

No obstante, Toribio no olvida la responsabilidad de los conductores y habla de tres factores claves para reducir la posibilidad de acabar sufriendo un accidente cuando se conduce una moto. «Mejorar las debilidades formativas en visión periférica y ángulos muertos, la anticipación al riesgo y pulir la técnica de conducción en condiciones adversas», sentencia. ◼

El control de la seguridad

Protecciones. El tramo donde falleció V. J. D. este jueves, en la Autovía del Cantábrico a la altura de Viesques carece de una protección específica en los guardarraíles para las colisiones de los motociclistas. Pavimento. Toribio señala que el firme tiene que tener un coeficiente de rozadura mayor del 0,6 % y que los responsables de analizar los accidentes carecen de sistemas auditores para determinar si la calzada puede ser el motivante.