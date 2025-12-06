Lo que comió Alice Campello en la boda asturiana de una de sus mejores amigas: un menú de estrella Michelin con canelón de pitu caleya, pixín...

De primero, canelón de pitu caleya. De segundo, lomo de pixín. Y de postre, pavlova con helado de frutos rojos.

Ese es el exclusivo menú, elaborado por el chef con triple estrella Michelin, Nacho Manzano, que comió la modelo italiana Alice Campello, mujer Álvaro Morata, en la boda asturiana de una de sus mejores amigas. La influencer acudió este sábado al enlace del ingeniero ovetense Antonio Martínez-Gandía y la empresaria zaragozana Isabel Peña, que contrajeron matrimonio en la basílica de San Juan de Oviedo.

Los novios, en una imagen tomada por Alice Campello / @alicecampello

Ausencia de Morata

Entre las decenas de invitados (unos 300), Campello deslumbró con un vestido de color granate, sandalias plateadas y melena ondulada al viento. La modelo no acudió junto al futbolista, que estaba invitado pero que no pudo viajar hasta Asturias al tener esta tarde un partido contra el Inter de Milán. Un duelo de altura entre el tercero y quinto de la liga italiana.

La mujer de Morata asistió junto a sus cuatro hijos, que fueron los encargados de portar las arras y los anillos: los mellizos Alessandro y Leonardo, nacidos en 2018, y Edoardo y Bella, que llegaron en 2020 y 2023 respectivamente.

San Juan. Boda deAntonio Martínez e Isabel Peña. Acudirá Alice Campello, la mujer de Morata / Mario Canteli

De Oviedo a Gijón

Tras la ceremonia, el banquete y la fiesta se trasladó a un palacio de Gijón, en el que Nacho Manzano fue el encargo de servir el menú. Constó de tres platos: canelón de pitu caleya, su jugo, duxelle de setas y trufa, lomo de pixí con esencia de plancton, langostinos y pak choi; y, como postre, pavlova con helado de frutos rojos. De bodega entró Valdamor (DO Rías Baixas), Arrocal (DO Ribera del Duero) y Champagne Moët & Chandon.