Lo que comió Alice Campello en la boda asturiana de una de sus mejores amigas: un menú de estrella Michelin con canelón de pitu caleya, pixín...
El banquete fue servido por el catering del prestigioso chef Nacho Manzano
De primero, canelón de pitu caleya. De segundo, lomo de pixín. Y de postre, pavlova con helado de frutos rojos.
Ese es el exclusivo menú, elaborado por el chef con triple estrella Michelin, Nacho Manzano, que comió la modelo italiana Alice Campello, mujer Álvaro Morata, en la boda asturiana de una de sus mejores amigas. La influencer acudió este sábado al enlace del ingeniero ovetense Antonio Martínez-Gandía y la empresaria zaragozana Isabel Peña, que contrajeron matrimonio en la basílica de San Juan de Oviedo.
Ausencia de Morata
Entre las decenas de invitados (unos 300), Campello deslumbró con un vestido de color granate, sandalias plateadas y melena ondulada al viento. La modelo no acudió junto al futbolista, que estaba invitado pero que no pudo viajar hasta Asturias al tener esta tarde un partido contra el Inter de Milán. Un duelo de altura entre el tercero y quinto de la liga italiana.
La mujer de Morata asistió junto a sus cuatro hijos, que fueron los encargados de portar las arras y los anillos: los mellizos Alessandro y Leonardo, nacidos en 2018, y Edoardo y Bella, que llegaron en 2020 y 2023 respectivamente.
De Oviedo a Gijón
Tras la ceremonia, el banquete y la fiesta se trasladó a un palacio de Gijón, en el que Nacho Manzano fue el encargo de servir el menú. Constó de tres platos: canelón de pitu caleya, su jugo, duxelle de setas y trufa, lomo de pixí con esencia de plancton, langostinos y pak choi; y, como postre, pavlova con helado de frutos rojos. De bodega entró Valdamor (DO Rías Baixas), Arrocal (DO Ribera del Duero) y Champagne Moët & Chandon.
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
- Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
- El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario: así avanza una obra clave para Gijón