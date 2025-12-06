Emotiva despedida al joven fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Muchos le querían"

Emotiva despedida en el Tanatorio de Cabueñes a Víctor D. G., fallecido este jueves en la Autovía del Cantábrico tras sufrir un accidente de moto. Familiares y amigos del joven de 22 años acudieron sobre las dos de la tarde para la Celebración de la palabra en su honor. No fue el único momento cargado de sentimiento: varias asociaciones de moteros también quisieron rendir homenaje con una salva de ruidos de motor en recuerdo de Víctor. "Quiero dar las gracias a todos los que habéis venido", señaló Javier, padre del fallecido, al finalizar el acto religioso. Con la voz entrecortada, se dirigió a los asistentes mencionando que "muchos le querían" y que se queda con el alivio, si puede servir de algo, de que "murió haciendo lo que más quería, montar en moto". Finalizó su discurso con un "te quiero hijo".

Emotiva despedida del joven fallecido por un accidente en moto. / Marcos León

Al comienzo de la ceremonia, sobre el féretro, Javier depositó un casco de moto de su hijo. También tuvo un detalle Ana, la hermana del fallecido, que dejó una maceta y un motivo navideño en recuerdo. "No hay palabras de consuelo suficientes ante el dolor tan grande que supone la pérdida de Víctor. Es lo más injusto que puede pasar", lamentaba, por su parte, el párroco don Álvaro.

Los actos continuaron en el exterior del tanatorio de Cabueñes donde decenas de moteros se habían concentrado para rendir homenaje al fallecido. Durante varios minutos, hicieron sonar con fuerza sus vehículos de gran cilindrada, un tributo por el que tanto Javier como Ana Digón agradecieron de corazón, saludando uno por uno a los conductores. También emocionó a la abuela de Víctor, allí presente. "Ha sido muy bonito", reconoció, recordando cuando su nieto se acercaba a casa con la moto. "Siempre le escuchaba llegar", recordó.

Tercer accidente mortal en Gijón este año

El fallecimiento de Víctor D. G. es el tercero en las carreteras gijonesas en lo que va de año. A principios del mes de mayo, Sergio C. B., de 18 años, fallecía en Cenero tras colisionar de forma frontal contra un BMW. El suceso se produjo sobre las doce y media de la noche en la carretera de Trubia. No iba solo en su BMW, sino acompañado por su pareja y dos amigos y se dirigían de fiesta a Sotiello por esta vía. A la altura del cruce con el camino de Les Poncianes, en un punto de nula visibilidad como señalaban los vecinos, se estrelló de frontalmente contra el otro vehículo que circulaba en sentido contrario. El accidente fue mortal para el conductor de 18 años, mientras que el resto de acompañantes y la persona que iba en el otro turismo resultaron heridas.

Esta tragedia sacudió la parroquia de Monteana donde Sergio C. B. era muy conocido, pero también a la de Cenero que en esas fechas celebraban la tradicional procesión a la Altarina, cuyo recorrido incluía el lugar del siniestro. Más reciente fue el fallecimiento de otro motorista, en este caso, un vecino de Gozón de 71 años cuyo accidente mortal se produjo en la Autovía Minera, junto a la salida de Granda. Sucedió a principios de septiembre y también de noche, sobre las once. El hombre, natural del campo del Ferrero en Laviana (Gozón), era muy aficionado al motociclismo y un habitual a las rutas en ciclomotor junto a amigos que lamentaron su fallecimiento y dejaron una emotiva despedida en redes sociales.

También perdió la vida en las carreteras el joven gijonés de 16 años, Alejandro M., pocos días después del fallecimiento del vecino gozoniego. Fue fruto de una colisión del vehículo en el que viajaba junto a su familia contra un camión. Transitaban la carretera A-2 sentido Zaragoza a la altura de Guadalajara cuando, por circunstancias que se desconocen, su coche acabó colisionando contra el camión.