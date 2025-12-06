El espectacular palacete que se esconde en un piso a la venta de Gijón, junto al Puerto Deportivo: más de 200 metros cuadrados de lujo a un precio no apto para todos

Encontrar la casa de nuestros sueños no es una tarea fácil. Dar con la que nos gusta, o que la zona que escojamos tenga el hogar perfecto. Por no hablar de los precios, quizá el mayor handicap en el momento de tomar la decisión.

Y es que casas hay todo tipo. El portal inmobiliario tucasa.com nos ayuda en esta labor y en él podemos encontrar auténticos tesoros no aptos para todos pero, que aun así, merece la pena ver.

Se trata de un espectacular piso de 202 m² en los Jardines de la Reina, en una primera planta, con acabados de lujo y unas vistas incomparables al Puerto Deportivo, en una ubicación privilegiada. Esta céntrica vivienda construida en un edificio señorial de 1920 se distribuye en una moderna zona de día.

El área de salón está iluminada por magníficos ventanales con doble Climalit, que garantizan un perfecto aislamiento térmico y sonoro y una entrada de luz asegurada todo el día por su orientación sur, creando una atmósfera de serenidad y luminosidad. Su área de cocina está completamente equipada. Cuenta con tres dormitorios amplios, uno de ellos con baño en suite.

"Hay otro baño más que completa la distribución de esta excelente propiedad.Toda la casa es exterior, maximizando el espacio y la luz natural, con vistas al Puerto Deportivo y la otra parte da a una calle tranquila. Toda la propiedad cuenta con calidades Premium. La calefacción es eléctrica. Aunque está ubicación en una zona tranquila, está literalmente a un paso de la vida urbana vibrante que ofrece el centro de la ciudad de Gijón, una de las ciudades más atractivas de la costa asturiana.Las fotografías hablan por sí mismas, es una vivienda única en Gijón. No deje pasar esta oportunidad de convertir esta casa en su hogar, ya que los pequeños detalles marcan la diferencia, el lujo y el confort. Nos ubicamos en los Jardines de la Reina y el Puerto Deportivo, en pleno corazón de Gijón. Estamos cerca de la zona comercial y de ocio, en pleno Puerto Deportivo, cerca de La Escalerona de la Playa de San Lorenzo, la Plaza del Parchís, la Plazuela de San Miguel y el Paseo de Begoña.Disfrute de la comodidad y estilo de vida que le ofrece vivir en pleno centro de la ciudad. Dispone también de múltiples posibilidades de aparcamiento en el Centro Comercial de San Agustín, Paseo de Begoña y Plaza del Parchís. En los alrededores podemos pasear por las diferentes calles llenas de tiendas y cafeterías y lo más importante, disfrutar de la hermosa Plazuela de San Miguel o del concurrido Paseo de Begoña. También nos podemos encontrar en las cercanías con el emblemático Teatro Jovellanos, orgullo de la ciudad, donde se estrenan continuas representaciones culturales. La infraestructura de la zona es excelente".

Dispone de fácil acceso a las principales vías de comunicación, permitiendo desplazamientos rápidos y cómodos. A escasos minutos se encuentran supermercados, colegios, museos y centros. Un piso que puede ser adquirido por aquellos que peudan gasta 1.200.000 euros.