Hallan muerta a una persona sin hogar en un cajero de Gijón, la tercera en menos de un mes
El hombre fue localizado en la plaza del Carmen y su cuerpo se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal
Un nuevo trágico episodio en Gijón. Un hombre sin hogar ha sido hallado muerto este sábado en el interior de un cajero del centro de la ciudad, en la plaza del Carmen. Es la tercera persona, al menos, que pernocta en las calles de Gijón que ha fallecido en menos de un mes.
Hasta la plaza del Carmen se desplazaron sobre las dos de la tarde efectivos sanitarios en una UVI móvil, pero nada pudieron hacer por la vida del varón. También se personaron agentes de la Policía Nacional para activar el protocolo correspondiente y alertar de lo ocurrido al Juzgado. Se descartan que el cuerpo tuviesen signos de violencia.
Los servicios funerarios se personaron también la plaza del Carmen para trasladar el cuerpo hasta el Instituto de Medicina Legal de Asturias para practicarle la autopsia y confirmar las causas de la muerte. El hombre no tenía patologías previas.
Con este caso son al menos tres las personas sin hogar fallecidas en la ciudad en menos de un mes. El pasado 17 de noviembre localizaban a un hombre sin vida en el interior de un cajero de la avenida de la Argentina, situada a la altura del parque de la Algodonera, entre las calles Margarita Xirgu y avenida de las Industrias. Fueron los trabajadores de la sucursal quienes al llegar a trabajar alertaron a emergencias.
Hace justo una semana, la Policía localizaba a otra persona sin hogar fallecida. En esa ocasión fue bajo el viaducto de Carlos Marx. La Policía Nacional tampoco pudo hacer nada por su vida, pues cuando fue hallado llevaba ya varias horas muerto.
