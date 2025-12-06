Los hermanos Sánchez Vicente recopilan 163 dichos gijoneses: "La que más lata nos dio fue la de ‘tar como un centollu’"

Sí, bobín, ye panín entender las expresiones típicas de Gijón, sobre todo si se cuenta con una guía como la que acaban de elaborar los hermanos Rubén y Xuan Xosé Sánchez Vicente, con 163 expresiones del falar xixonés y que va a publicar por entregas LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. Se trata de expresiones de uso común en Gijón, muchas de ellas también utilizadas en otras zonas de Asturias pero que "siéntense como mui d’aquí", explican los autores. "Nun tener chapeta", "ser un maizón", "vete a ver la ballena", "acutar", "garrar una talanquera" o "estar podre de perres" son algunas de las expresiones recogidas en este recopilatorio.

La idea de hacer este recopilatorio partió de Rubén Sánchez Vicente. "Estuve viviendo en Bilbao y fue un choque salir de aquí y pensar que te entienden todo el mundo esas expresiones que estás acostumbrado a usar y mírente como un bicho raro y te preguntan qué quieres decir", explica. La idea venía tiempo rondándole la cabeza y hace unos meses planteó a su hermano. Se ha plasmado ahora en la segunda colaboración de ambos, que ya publicaron conjuntamente el libro "Xuegos infantiles asturianos".

Fueron recordando expresiones. Una de las tareas "importantes" fue la de cribar; eliminar expresiones asturianizadas, pero que se utilizan, en castellano, en toda España. De ahí que en este recopilatorio no se incluya, por ejemplo "esto ye lo qu’hai". "Solo se incluyen expresiones muy de Xixón", se usen sólo en Gijón o en Asturias, apunta Xuan Xosé.

Las 163 expresiones recopiladas "la xente de una cierta edad conozles casi todes y los rapazos no sé cuántas conocerá, pero son de uso de aquí en casa y son de uso en el trabayu, así que tienen que conocer parte de ellas. Todes todes, no las conocerá nadie", añade Xuan Xosé Sánchez Vicente. Su hermano Rubén apunta que no recurrieron a libros para hacer este trabajo, sino que estas expresiones "están sacadas de la memoria", ya que se trata de expresiones "que nosotros usamos". Para algunas de ellas también recurrieron muy ocasionalmente a la memoria de familiares, sobre algunas dudas respecto al significado de alguna de las expresiones. "La que me dio la lata fue la de ‘tar como un centollu’, sobre la que tuve que preguntar más", indica Xuan Xosé Sánchez Vicente respecto a una expresión que se usa para indicar que alguien "ta mui coloráu".

Los autores de este manual de dichos gijoneses recalcan que no se trata de un diccionario, aunque contiene alguna palabra porque es una expresión de cantidad sino que "son cosas que se usan en el lenguaje coloquial para hablar", dice Rubén Sánchez Vicente, quien también apuntan que "no tiene pretensión de ser mayormente bibliografía culta y nunca tuvo la pretensión de pasar a la historia, sino simplemente una cosa amable para recogerlo y quedarse con ello".

Son expresiones muy de aquí y que en algunos casos pueden dar lugar a malentendidos delicados con los foriatos como "ser un repunante", apunta Rubén, en referencia a que alguien de fuera de Asturias puede entender que se le está calificando de repugnante, en lugar de alguien que pone reparos a todo. "Hay más expresiones como esta que también tienen contradicción con lo castellano", añade Xuan Xosé sobre las incluidas en el listado que han hecho.

Apuntan que este recopilatorio no sólo sirve para los de aquí, sino también para los que vienen de fuera puedan conocer esas expresiones que fueron juntando a base memoria, recordándolas en ocasiones en los momentos más inesperados, "en los sitios más peregrinos".

El trabajo se limitó a esa recopilación, no buscar el origen de las expresiones. Algunas con origen conocido para los autores, como la de "vete a ver la ballena", que nació tras el embarrancamiento del cadáver de uno de esos cetáceos en Gijón. Otras confiesan que no saben cómo surgieron como "xiblar a las barbaes", que viene a significar escaquearse o no hacer nada. Son solo unas muestras del listado que trasladarán a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA.