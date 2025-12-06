IU reivindica un programa de actividad física al aire libre

Aprovechar el entorno natural de Gijón y los recursos del Patronato Deportivo Municipal son la base de la propuesta que Alejandro Farpón, edil de IU, lleva al Pleno de la semana que viene de cara a promover que se diseñe un programa de fomento de la actividad física al aire libre. Un programa que contemple actividades en espacios verdes de la ciudad y en el que los participantes cuenten con el acompañamiento de monitores.

"La evidencia científica ha demostrado los beneficios de practicar deporte al aire libre tanto para la salud física como para la salud de mental, por ello consideramos necesario que desde la administración pública se faciliten espacios y actividades que promuevan una vida activa y saludable al alcance de toda la ciudadanía", explica Farpón.

En la propuesta de acuerdo de su iniciativa, el nuevo edil del grupo municipal de IU también promueve la creación de un mapa, en formato físico y digital, que permita dar a conocer los equipamientos de titularidad municipal que permiten la actividad física o la práctica deportiva al aire libre Y, como tercer punto del acuerdo a votar en el Pleno, propone que se puedan usar los vestuarios y taquillas municipales para facilitar el desarrollo de la actividad física fuera de los espacios polideportivos cubiertos.

El edil considera que "podría obtenerse un mayor rendimiento en beneficio de la ciudadanía del rico entorno natural y la red de equipamientos con que cuenta Gijón". Como ejemplo del éxito de este tipo de experiencias, el concejal de IU recordó el programa Parques Biosaludables, gratuito y abierto a todos. "Los buenos resultados de esa iniciativa deberían impulsar al Patronato Deportivo a dar un paso más, articulando unos recursos y una programación estable", remata Farpón.