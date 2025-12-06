Las jóvenes que denunciaron la violación del Carmen recurren

Las dos jóvenes que denunciaron la supuesta violación del Carmen, un caso que se juzgó el pasado mes de noviembre y por el que quedaron absueltos los cuatro procesados, han recurrido la sentencia absolutoria que emitieron los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial. Se han presentado ante la sala dos recursos, uno por cada chica que denunció, y por el momento todavía no se han admitido a trámite. Cabe esperar que se estudien estas dos solicitudes para conocer si acaban siendo aceptadas o no. Por parte de la defensa de los cuatro jóvenes portugueses que habían sido acusados, el abogado Germán Inclán señala como llamativo el hecho de que se hayan presentado dos recursos por separado en vez de solo uno, ya que expresa que «son casi idénticos».

Por este caso, los cuatro portugueses se enfrentaban a penas que sumaban 42 años por, supuestamente, agredir sexualmente a dos jóvenes a las que conocieron en una noche de fiesta en julio de 2021. Dos de los acusados llegaron a ingresar en prisión preventiva durante varios meses y tras cuatro años se celebró el juicio. La sentencia recogía que «no se ha podido acreditar» que las relaciones ocurridas en un piso de la calle Pedro Duro fueran sin consentimiento, saliendo absueltos los jóvenes portugueses. Habrá que esperar si se admiten en trámite los nuevos recursos para conocer si hay un nuevo paso por sede judicial. ◼