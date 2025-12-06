Hacer de un local una casa: un fenómeno "imparable" que busca nuevas normas

"Este tipo de viviendas llevan años haciéndose, pero el boom ha sido en los últimos dos años, y sobre todo en el último". El boom al que se refiere Pablo Gil es el de la transformación de locales en viviendas. Gil sabe bien de lo que habla, no solo se dedica a ello profesionalmente desde la firma Pleya. También está ahora mismo transformando un bajo para que sea su vivienda familiar. "Es algo imparable. Ante la escasez de oferta de vivienda esta es una opción para acceder a una. Y también una vía para quienes son propietarios de un local que no van a poder vender ni ahora ni en el futuro", explica César Nozal de la agencia inmobiliaria La Playa.

No son los únicos que tiene diagnosticada esta realidad. La multitud de consultas recibidas en el área de Urbanismo sobre este asunto, junto a la percepción de los actuales responsables técnicos de la concejalía de que no se estaba aplicando correctamente en todos los casos la normativa vigente, ha llevado a la concejalía que lidera el forista Javier Martínez Salvador a diseñar una guía, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, con las condiciones básicas para conseguir la licencia de cambio de uso. El documento, que es accesible en la web municipal, ha generado entre dudas y suspicacias entre algunos profesionales. Aunque todos esperan a una lectura más sosegada y ver cómo se va a actuar ahora desde Urbanismo al pedir una licencia de cambio de uso antes de hacer una valoración en profundidad.

Este manual es, por ahora, el único movimiento ejecutado desde un Ayuntamiento que no se cierra en banda a plantear cambios en la normativa. Aunque ahora mismo no lo tiene en cartera.

Desde el sector ya se oyen voces que animan, por lo menos, a sentarse a hablar y a levantar la mirada para analizar otras casuísticas. Por ejemplo, recuerda Nozal, "la posibilidad de un cambio de uso de oficinas a viviendas. No es comprensible que se pueda hacer una vivienda en un bajo teniendo 2,50 metros y no en una oficina en un entresuelo teniendo 2,40". De hecho, esa línea de trabajo casaría con otras que plantean fijar mecanismos que eliminen la posibilidad de que haya negocios en otras plantas de un edificio que no sea la que está a pie de calle. Bajar los negocios a la calle para darle vida y liberar plantas para vivienda.

¿Quién se interesa por hacer de un bajo una vivienda? Hay de todo. Hay quienes quieren hacer de ese espacio su hogar y quienes lo incorporan a un proyecto de negocio. Igual que se vivió la conversión en trasteros para venta o alquiler de otros locales.

Eso sí, los nuevos requisitos que las administraciones han puesto a las viviendas de uso turístico le han puesto freno a esa alternativa. "Sí que hay vivienda vacacional pero también mucha vivienda normal. Nosotros hicimos en Viesques una casa espectacular para una familia con dos hijos y también la vivienda de un amigo que se compró un local para un negocio que no llegó a salir", ejemplifica Pablo Gil.

Otra línea de reflexión que se abre tiene que ver con adecuar la normativa a los territorios y flexibilizar criterios en ciertas zonas. "La idea no es hacer viviendas en bajos de ejes comerciales como Los Moros o Corrida pero hay barrios con muchos locales desiertos como La Calzada, Contrueces, Pumarín... donde tendría sentido", explica Pablo Gil. César Nozal entiende que estas viviendas tienen cabida, sobre todo, en "zonas más abiertas y estoy pensando en Tremañes, en Roces, en Montevil o partes de La Calzada".

En todo caso, con unas normas u otras, todos entienden que esta tipología de vivienda ha llegado para quedarse en un Gijón donde cada vez se agudiza más el problema del acceso a la vivienda en un escenario donde la oferta está muy lejos de la demanda. "Desde el covid la demanda se ha incrementado un 30%. Entonces estábamos en una media de 750 viviendas vendidas cada tres meses, y ahora son mil", remata Nozal. n