La necesidad de solventar el problema de la vivienda genera consenso

El acceso a la vivienda como uno de los problemas fundamentales de la ciudad, fue una de las cuestiones en las que coincidieron ayer los cinco participantes, con distintas sensibilidades políticas, en un nuevo coloquio de la Sociedad Cultural Gijonesa para analizar el presente y el futuro de la ciudad.

El exconcejal y exsecretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo; la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno; la exconcejala del PP Ángeles Fernández-Ahíja; el coordinador local de CC OO, Jorge Espina; y el expresidente de Foro Gijón, Álvaro Muñiz, coincidieron ayer en el diagnóstico sobre el problema de la vivienda. Donde hubo discrepancias y matices, fue en las propuestas para solucionarlo. «El problema social más importante» y «problema mayúsculo» fueron algunos de los calificativos que se emplearon en el diagnóstico de un problema que sufren especialmente los jóvenes sin capacidad económica para pagar las hipotecas o los precios de alquiler.

En las soluciones es donde hubo divergencias. Carmen Moreno planteó que el Ayuntamiento ceda suelo al Principado, que cuenta con un presupuesto de 180 millones de euros para construir viviendas de alquiler asequible. «El Ayuntamiento tiene que poner suelo a disposición y hacerlo sin tacañería». También criticó el Plan Llave. Para Ángeles Fernández-Ahúja. en cambio, hay que poner la vista en que «hay más administraciones implicadas» y en que la que más competencias y recursos tiene «es la comunidad autónoma». Abogó por el desarrollo de suelo mediante «colaboración público-privada». También criticó la legislación de vivienda estatal porque en materia de alquiler «perjudica a los propietarios al trasladarle la solución a los problemas de colectivos vulnerables».

Suárez del Fueyo también criticó la ley estatal, pero en sentido contrario: por no haber establecido en la misma un tope para el precio de los alquileres. Del Fueyo también planteó incrementar el IBI a partir del tercer piso que tenga un mismo propietario y también tomar medidas frente a los pisos turísticos.

Muñiz apuntó que si entre los años 60 y 70 Gijón pudo ofrecer vivienda para absorber el fuerte incremento de población que entonces experimentó, ahora también es posible. Lo que hace falta es construir más vivienda, opinó, considerando que la «responsabilidad de solucionarlo es de las distintas administraciones».

Espina replicó que en los años con gran promoción de vivienda en Gijón se debía a que era vivienda pública o promovida por cooperativas y recordó que el Ayuntamiento tiene una empresa municipal de viviendas que llegó a construir en la etapa de Paz Fernández Felgueroso en la Alcaldía. «¿Qué hace ahora la empresa municipal de la vivienda para solucionar el problema?» , preguntó.n