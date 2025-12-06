Pablo Batalla lleva "La bandera en la cumbre" a La Revoltosa
El historiador y montañero asturiano Pablo Batalla Cueto (Gijón, 1987) llevó ayer su libro «La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo» a la librería La Revoltosa, en la Juan Alonso. Una obra, que ya presentó el pasado octubre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, sobre las distintas formas de hacer política. El autor estuvo arropado ayer en La Revoltosa por la exconcejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y responsable del área de Política Llingüística de IU Asturies, Noelia Ordieres.
