La pista de hielo ecológica vuelve al Grupo por Navidad

El retorno, seis años después, de la pista de hielo ecológica, se erige como uno de los grandes atractivos del programa navideño del Real Grupo de Cultura Covadonga, que se prolongará hasta el 10 de enero. Unas fiestas que "ya forman parte de nuestra identidad como club", subrayó el presidente, Joaquín Miranda, sobre una campaña que aunará "convivencia, tradición, deporte y ambiente familiar". "Habrá propuestas para que todos los socios las encuentren a su medida", afirmó Miranda, que destacó el "amplio abanico de actividades sociales y familiares", como talleres, aventuras, visitas o galas.

La pista de hielo ecológica, que apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad, estará disponible del 19 de diciembre al 6 de enero. "Es una actividad muy querida que transformará el ambiente del club", ensalzó Joaquín Miranda. La agenda, además, incluye festivales de gimnasia artística, talleres y propuestas infantiles como los programas de aventura y miniaventura, diseñados para los días no lectivos para fomentar la conciliación familiar, e incorporando actividades para el área de Diversidad Funcional. "Es una de las iniciativas que más orgullo nos produce", resaltó Joaquín Miranda. También tendrá lugar el tradicional acto de entrega de becas de estudio, en ese caso el 17 de diciembre, y habrá sesiones especiales de fitness, en una manera "dinámica y divertida de mantenerse en forma", apuntó Pedro Carrillo, vicepresidente segundo del área social y deportiva.

El belén que luce en las instalaciones grupistas de Las Mestas. | JUAN PLAZA

Un programa con baloncesto, hockey, pickleball o rugby

A nivel deportivo ya está en marcha la Copa de España juvenil de hockey y en el horizonte quedan, por ejemplo, el Torneo Hockey Plus, el Trofeo de Navidad de Natación, el Torneo Abanca de Baloncesto, el Torneo del Pavo de Pelota en Nochebuena, el Torneo de ajedrez infantil, el Torneo de juegos tradicionales o la segunda edición del torneo de pickleball. "Será otro éxito absoluto", sostuvo Pedro Carrillo, que recalcó que el Grupo comenzará 2026 "con energía" gracias al Torneo Reyes de Rugby.

El club sociodeportivo, que prendió la decoración navideña el 1 de diciembre y pregona un calendario navideño "para compartir y disfrutar juntos", volverá a recibir a Papá Noel, del 21 al 23 de diciembre, y a los Reyes Magos, que escucharán los deseos de los más pequeños el 4 de enero en el Grupo Covadonga, "un lugar donde celebrar la Navidad con actividades para todas las edades y con un ambiente único", remató Joaquín Miranda. n