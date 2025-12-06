El plan de obras en los colegios de Gijón avanza con acciones en una docena de centros: todas las mejoras

Al Pleno de la semana que viene, el último ordinario de 2025, va una modificación presupuestaria que permitirá aportar 740.000 euros más al proyecto de reforma del colegio de educación especial de Castiello, que eleva así su coste a unos seis millones. Una obra que cuenta con apoyo de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia igual que la actuación en Los Campos, con un coste de 6,6 millones. Ambos proyectos sumados a la actuación municipal en el colegio Rey Pelayo por cerca de 1,5 millones y a la construcción en El Llano de una escuela infantil elevan a más de 18 los millones que el Ayuntamiento va a destinar a estas cuatro actuaciones de gran envergadura en centros educativos locales. Una suma histórica desde el ámbito municipal y que ha convertido a la educación en en eje estratégico de la inversión del Ayuntamiento en este mandato.

Pero más allá de las obras millonarias están las pequeñas obras que garantizan el día a día de la vida escolar. La concejalía de Infraestructuras tiene ahora mismo recién empezadas o a punto de empezar obras en una docena de colegios. En ejecución está ya el proyecto de eliminación de barreras en el colegio Noega y la sustitución de canalones en pistas cubiertas de los colegios Asturias, Miguel de Cervantes y Pumarín. Y adjudicadas y a punto de empezar están las actuaciones que tienen que ver con mejoras de accesibilidad incluyendo colocar rampas en el Martínez Torner y el Jacinto Benavente, la instalación de líneas de vida en estos dos colegios pero también en La Escuelona, Montevil y el Severo Ochoa y la reparación de las resinas en los patios de los colegios Evaristo Valle, El Llano y Príncipe de Asturias.

Son obras que siguen la estela de las once intervenciones ya ejecutadas recientemente y que van desde mejoras en los office de la zona de comedor a adecuaciones de la zona de juegos pasando por actuaciones de pintura, arreglos de aseos, instalación de barandillas o reparación de pavimentos.

Una de las líneas en las que se trabaja es en la conversión en espacios de uso para los escolares de las viviendas destinadas a conserjes que había en algunos centros. En estudio está hacerlo en los colegios de El Llano y Piles. También en fase de proyecto está el plan de sustitución de lucernarios en los colegios Gloria Fuertes, El Llano, Laviada, Montevil y Torner y otro de instalación de nuevas líneas de vida en escuelas infantiles.

A este listado de obras hay que sumar cinco proyectos previstos pero que no se han puesto en marcha. Entre ellos están la ampliación del comedor y la reforma de vestuarios en el colegio Jacinto Benavente, la reforma de los aseos del colegio de Tremañes y el pintado de las fachadas del Alfonso Camín. Su ejecución está garantizada en el recién aprobado presupuesto para 2026.

En el anexo de inversiones de este presupuesto hay una partida de ocho millones para colegios, donde destacan los casi siete millones de las anualidades de las obras de Castiello, Los Campos, Rey Pelayo. A la escuelina de El Llano van dos millones en otro epígrafe. También hay una partida genérica de 250.000 euros para instalaciones de seguridad antiincendios y otra de 450.000 euros para obras de renovación de canalones, líneas de vida, lucernarios, pavimentos... Con nombre y apellidos, y además de las actuaciones en los centros Jacinto Benavente, Tremañes y Alfonso Camín con partidas que van de los 50.000 a los 150.000 euros, va la obra de la cubierta del colegio de Pinzales con 165.000 euros y una zona de sombra en Castiello por 50.000.