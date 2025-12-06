Más policía y más inspecciones contra el ruido del ocio

No es una ordenanza que haya que cumplir pero la aprobación definitiva que la Junta de Gobierno dará la semana que viene al documento de actualización del Plan de acción contra el ruido marca el camino que tienen previsto seguir el Ayuntamiento. Un camino en el que se incluye atacar el problema del ruido que genera el ocio en la ciudad.

Otea, la patronal asturiana de la hostelería y el turismo, fue la única entidad que presentó alegaciones a este plan: seis. No se le estimó ninguna. Aunque si se le ha garantizado su participación en las mesas de trabajo previas a la formulación definitiva de la futura ordenanza de protección contra la contaminación acústica. Solo hace unos días se reunían con el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, para tratar el asunto.

No a las alegaciones de Otea

Así, la "mejora acústica de las actividades de ocio" es una de las siete estrategias que se fijan en el plan. Y sobre esa estrategia se establecen dos programas de actuación. Uno tiene que ver con la gestión de zonas de ocio e incluye como acción crear un grupo especializado dentro de la Policía Local para "actuar en materia de control del ruido y dar de manera inmediata respuesta a la quejas y denuncias de los ciudadanos".

Pero lo que más puede afectar a los hosteleros –y sobre ese epígrafe iba una de las alegaciones de Otea–es el paquete de medidas que se propone para los espacios donde haya una concentración de locales de ocio. A saber: control sobre la concesión de nuevas licencias de apertura de actividades potencialmente ruidosas, control sobre la modificación o ampliación de actividades salvo que lleven aparejadas la disminución de los valores de inmisión sonora, limitación de horarios y, si se estima oportuno, incremento del control policial para asegurar su cumplimiento, la imposición de medidas correctoras como limitadores de potencia acústica o de aislamiento acústico, el establecimiento de normas más restrictivas al funcionamiento de nuevas actividades y el incremento de la presencia policial y de las inspecciones a los establecimientos.

Áreas más conflictivas

Hay más. Para evaluar los niveles de ruido ambiental en esas zonas de cara a concienciar al público y a los hosteleros el plan fija hacer campañas de medición y visualización de ese ruido mediante sonógrafos registradores en las terrazas, su monitorización como base para diseñar planes concretos de actuación y la elaboración de un mapa no estratégico de ruido para las zonas de ocio más conflictivas de forma que se obtenga información más detallada de la problemática del ruido. En su alegación Otea entiende que hay una indefinición sobre la delimitación de las zonas sobre las que se aplicaría esta gestión. Una delimitación que el Ayuntamiento supedita a disposiciones normativas autonómicas y estatales.

Este bloque de medidas sería responsabilidad de la concejalía de Urbanismo. A la de Seguridad corresponden las de control de actividades de ocio lo que supone vigilar actividades musicales, terrazas hosteleras y controles de horario. Pero también el ruido en fiestas y festejos de todo tipo. El plan contra el ruido valora la posibilidad de exigir a los promotores de actividades ruidosas que se realicen en la vía pública –"festivales, conciertos, actividades con megafonía...", se ejemplifica– "un estudio acústico predictivo en base a modelizaciones acústicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica".