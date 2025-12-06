Prisión provisional y sin fianza para el atracador que asaltó una gasolinera de Gijón a punta de pistola
El varón, que había actuado en otras estaciones de servicio de Asturias, fue detenido hace días en Langreo
La Fiscalía del Principado le atribuye cuatro delitos de robo con violencia e intimidación
S. G.
A la cárcel. La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del atracador detenido en Langreo y que el pasado sábado entró con una pistola en una gasolinera de la avenida Portugal, en el barrio de Laviada, para llevarse dinero de la caja registradora. También había actuado en otras estaciones de servicio. El Ministerio Fiscal le atribuye en este momento, y sin perjuicio de lo de que desprenda de la instrucción del procedimiento, cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, por hechos sucedidos en Oviedo, Gijón, Mieres y Riaño.
La Fiscalía solicitó la medida provisional al entender que existe riesgo de recitación delictiva. El Juzgado de Instrucción 1 de Langreo atendió esta petición y acordó la provisión provisional. La Policía Nacional detuvo al hombre, vecino de Mieres, hace unos días en Langreo, tras una peligrosa persecución por la Autovía Minera. En la investigación resultaron claves las imágenes recogidas por las cámaras de la gasolinera de la avenida Portugal. En ellas quedó registrado el instante en el que el hombre, con la cabeza tapada y su cara apenas visible, entró aprovechando que no había clientes repostando en ese momento. El atracador apuntó con la pistola a los dos trabajadores que se hallaban en el interior y se refirió a la caja registradora. Uno de los empleados la abrió, le dio el dinero en efectivo y el atracador salió por la puerta andando y con tranquilidad. Dicho asalto lo realizó en menos de un minuto.
