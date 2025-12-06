Sabor y tradición se dan cita en Casa Ataulfo

Para saborear quisquillas, percebes, centollos, bugres y langostas, la mejor recomendación posible pasa por visitar Casa Ataulfo, uno de los establecimientos hosteleros más representativos de la ciudad de Gijón. En la popular casa de comidas se degustan pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser". Y ahora, en el puente de la Constitución, en el horario de siempre, pocos planes existen mejores que parar en Ataulfo y saborear lo mejor del Cantábrico.

Virrey, besugo, lubina, merluza y otras variedades de pescados son también opciones a tener en cuenta, así como las especialidades del restaurante: arroz con bugre o con cigalas y paella de marisco. Sin desmerecer las posibilidades que ofrece picar unos bígaros o un pulpín del pedreru con patatinas.

El mejor acompañamiento posible para la larga lista de pescados y mariscos que se sirven en Casa Ataulfo es la sidra. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP maridan perfectamente con todos y cada uno de los platos que llegan al comedor del restaurante. Los profesionales de Ataulfo se encargan de escanciarla tal y como indica la tradición. En uno de los templos gastronómicos de la villa marinera, nada podía ser de otra forma.