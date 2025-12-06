Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabor y tradición se dan cita en Casa Ataulfo

De martes a domingo se sirven en las mesas del restaurante pescados y mariscos de calidad

Uno de los arroces de Casa Ataulfo

Uno de los arroces de Casa Ataulfo

A.A.

Para saborear quisquillas, percebes, centollos, bugres y langostas, la mejor recomendación posible pasa por visitar Casa Ataulfo, uno de los establecimientos hosteleros más representativos de la ciudad de Gijón. En la popular casa de comidas se degustan pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser". Y ahora, en el puente de la Constitución, en el horario de siempre, pocos planes existen mejores que parar en Ataulfo y saborear lo mejor del Cantábrico.

Virrey, besugo, lubina, merluza y otras variedades de pescados son también opciones a tener en cuenta, así como las especialidades del restaurante: arroz con bugre o con cigalas y paella de marisco. Sin desmerecer las posibilidades que ofrece picar unos bígaros o un pulpín del pedreru con patatinas.

Sed de PKDO y JR.

Sed de PKDO y JR / Cedida a LNE

El mejor acompañamiento posible para la larga lista de pescados y mariscos que se sirven en Casa Ataulfo es la sidra. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP maridan perfectamente con todos y cada uno de los platos que llegan al comedor del restaurante. Los profesionales de Ataulfo se encargan de escanciarla tal y como indica la tradición. En uno de los templos gastronómicos de la villa marinera, nada podía ser de otra forma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  2. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  3. Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
  4. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  5. Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
  6. La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
  7. Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón
  8. El paseo de Naval Azul completa su trazado peatonal y luce ya casi listo, solo pendiente de mobiliario: así avanza una obra clave para Gijón

Los vecinos de La Calzada explican a los camioneros que no están en su contra

La necesidad de solventar el problema de la vivienda genera consenso

Las jóvenes que denunciaron la violación del Carmen recurren

Sabor y tradición se dan cita en Casa Ataulfo

Sabor y tradición se dan cita en Casa Ataulfo

El padre Chus tras su absolución por delitos sexuales: "Seguiré ayudando siempre a todo el que lo necesite"

Más policía y más inspecciones contra el ruido del ocio

Más policía y más inspecciones contra el ruido del ocio

De Las Carolinas a la ballena del Piles pasando por la "rampla": el espectacular Belén monumental de Gijón mira al mar

De Las Carolinas a la ballena del Piles pasando por la "rampla": el espectacular Belén monumental de Gijón mira al mar

El plan de obras en los colegios de Gijón avanza con acciones en una docena de centros: todas las mejoras

Tracking Pixel Contents