El buen tiempo y el ambiente navideño llenan Gijón en el puente: "Nos encanta la ciudad; es un bombazo"

El puente de la Inmaculada ha dado una tregua al mal tiempo para que los turistas disfruten de Gijón como si del verano se tratase. Los visitantes han abarrotado la ciudad este fin de semana aprovechando para conocer las luces, visitar los mercadillos y disfrutar con sol del ambiente navideño. "Menudo tiempazo", expresaba Adrián Sela en el Muro de San Lorenzo en su tercer año consecutivo visitando Gijón en estas fechas. Esta tradición comenzó de una manera muy curiosa, como relata Javier Iglesias. "En nuestro pueblo, en verano, abren las piscinas y tienen cachopo. Siempre teníamos la coña de decir, ‘un buen cachopo en Gijón tiene que ser increíble’ y así empezamos", explicaba el salmantino llegado con su grupo de amigos desde Alba de Yeltes.

El buen tiempo y el ambiente navideño llenan Gijón en el puente: "Es un bombazo" (en imágenes) / Juan Plaza

"Nos encanta, es nuestra segunda casa", apuntaba por su parte Virginia Iglesias, a lo que Héctor Hernández detalla el itinerario del grupo. "El primer año hicimos más turismo, pero ahora ya conocemos las cosas y sabemos a dónde ir. Eso sí, paseos por la playa a todas horas y todos los días", resaltaba Hernández.

Junto al mercadillo de la plaza Mayor, recién llegada de Laredo, Teresa García espera con ilusión la caída de la noche para disfrutar de las luces de Navidad. "Somos del norte y Gijón nos encanta para viajar. Tenemos ganas de ver el ambiente navideño", apuntaba. A su lado, Rosa García matiza lo que más les llama la atención. "Nos gusta mucho por el mar y tiene un ambiente muy bueno de bares y para comer", remarcaba García, afirmando que han aprovechado que hoy es fiesta para conocer más a fondo Gijón.

La misma idea la tuvieron Óscar Barba, Noe y Claudia Cantón. "Nos hemos saltado el puente, pero nos quedamos unos días más", señalaba esta última desde la plaza del Instituto, conocida como el Parchís. Afincados en Alicante, piensan en Gijón como un lugar idílico para vivir y estos días en la ciudad pueden ser decisivos para decantar la balanza. "Estamos conociendo la ciudad y nos gusta. Venimos bastante", reconoció Claudia Cantón, antes de confesar los puntos positivos de Gijón. "No es muy grande, es manejable y tiene mucha vida cultural", enumeró, a lo que Noe Cantón dio su aprobado. "Me convence", afirmó. Su plan de domingo pasaba por "dar una vuelta por el centro, patinar en la pista de hielo y visitar algún mercadillo", resumió Barba que también hacía las veces de anfitrión, ya que se reconoce como gijonés, aunque esté viviendo en Alicante.

"Se nota el puente"

Entre los comercios y hostelería también se ha notado el impulso del puente y del buen tiempo, "un gran preludio para la Navidad", como tituló Juan José Tomás Pidal, dueño de Casa Ataulfo. "El puente suele ser uno de los mejores del año. Mucha gente y sobre todo de fuera", expresó el hostelero que destacó el día del sábado como "un bombazo" y el turno de comidas del domingo con todas las mesas reservadas.

En uno de los pocos comercios abiertos del domingo, Lorena Cascante atendía a los visitantes en La Gijonesa. "Se está notando el puente, estamos vendiendo mucho y no paramos, para navidades esperamos más aún", auguraba la comerciante que resaltó la sidra y los quesos como lo más socorrido entre los turistas. "Lo más vendido es la mermelada de sidra. Es un producto original", mencionaba, mientras continuaba embalando productos.