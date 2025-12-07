Crónicas gijonesas: Primera piedra del Asilo Pola

El 27 de abril de 1991 se inauguró el Museo Nicanor Piñole en el edificio que vemos en la plaza de Europa número 28 y que antes había sido el Asilo Pola, una escuela atendida por religiosas. La obra y los recuerdos personales del ilustre artista pasaron en 1991 a ese edificio proyectado por del arquitecto Luis Bellido y construido por el arquitecto Miguel García de la Cruz en el año 1905. Nicanor Piñole Rodríguez (Gijón, 1878-1978) es uno de los grandes pintores asturianos, pero ahora repasamos los primeros momentos de ese edificio, cuando se colocó a principios de agosto de 1901 la simbólica primera piedra del Asilo Pola en un lugar hoy céntrico, pero entonces no tanto. Era reciente la inauguración del Mercado del Sur que, como indica el nombre, estaba en el límite sur de Gijón.

Era un lugar llamado El Velódromo, porque había un equipamiento para bicicletas, y era un espacio ocupado desde 1836 hasta 1867 por parte de una fortificación que rodeó la ciudad. Fue cuando Gijón dejó de ser "plaza fuerte o de armas" cuando la cerca se comenzó a derribar, y es evidente que la ciudad vio marcada su expansión por aquella cerca de la que todavía quedan reliquias en el callejero. Por ejemplo, el nombre de la calle llamada de La Muralla donde la fortificación empezaba.

"Asilo Pola" por Mariano Suárez Pola. Mariano Suárez Pola (Luanco, 1800-Madrid, 1884) fue un hombre fundamental en la industrialización gijonesa, emigrante en Cuba y a su regreso parte fundamental de "La Industria", la fábrica gijonesa de Cifuentes, Pola y Compañía (1844). También en Gijón en la fundación de la compañía naviera de Melitón González, y en 1875 en la fundación de la fábrica de aglomerados Pola-Guilhou (Mariano Pola y Numa Guilhou) en La Braña. Al año siguiente formó junto con José Rosal la compañía Rosal y Pola que fabricaba en El Natahoyo loza con el nombre de "La Asturiana".

El 18 de abril de 1884 Mariano Suárez-Pola muere en Madrid cuando desde Málaga se dirigía a Gijón en compañía de su hermana Ángela. En su testamento figura la construcción en Gijón de una escuela de párvulos que recibió el nombre, a partir de 1908, de Asilo Pola. Vemos el edificio muy cerca de donde estuvo la fábrica de vidrios, hoy es el Museo Nicanor Piñole.

El viernes 2 de agosto de 1901 se colocó la primera piedra de ese Asilo Pola para hijos e hijas de obreros. Fue un acto muy solemne. Primeramente, de la Casa Consistorial salió una comitiva con muchas autoridades "tambor, clarín y maceros del municipio" hasta la iglesia de San Pedro donde hubo una misa, a las nueve y media de la mañana, oficiada por el obispo de Oviedo Ramón Vigil. Tras la misa se formó otra comitiva hasta el lugar del acto, "paseo del Velódromo antigua carretera de Castilla", y la prensa local cita a autoridades como el propio obispo, el alcalde García Sala, concejales, diputados, el arquitecto Luis Bellido, militares, niños y niñas de las escuelas de Gijón con sus maestros y maestras, la Banda Municipal... A las once de la mañana se llegó al Velódromo donde se levantaba un altar, un busto de Mariano Pola y en un trípode se mostraban los planos de edificio, con unas sillas para los invitados. "El Comercio" habla de mucho calor en ese día de agosto.

En la urna que constituía la simbólica primera piedra se enterraron (ahí estarán) un acta firmada por las autoridades, varias monedas de plata y cobre, una medalla cedida por el obispo, una copia del testamento del fundador, las bases de funcionamiento del Asilo y varios ejemplares de los periódicos locales del día. En el momento de enterrarla (paletada del alcalde, paletada del obispo) un globo aerostático se elevó portando una inscripción, "El Ayuntamiento a la memoria de D. Mariano S. Pola". Luego vuelta al Ayuntamiento "donde el alcalde obsequió con pastas y licores a los invitados". Por la noche hubo en la zona una "amena velada amenizada por la Banda de Música quemándose una bonita colección de fuegos artificiales".

Es llamativo que tres días más tarde la Junta Municipal aprobase oficialmente ceder ese terreno del antiguo velódromo para levantar en él el Asilo Pola. Desde 1893 ya llevaba la calle que es el eje de El Natahoyo el nombre de calle de Mariano Pola. La cosa fue lenta porque no fue hasta siete años más tarde de la primera piedra, hasta el 4 de mayo de 1908, cuando tuvo lugar la apertura del Asilo. Estaban presentes el alcalde, el párroco de San Pedro, Ramón Piquero, y las religiosas encargadas. En esos primeros momentos el asilo no proporcionaba la comida a los niños, solamente el cuidado de ellos. Leemos en la prensa: "Eso hasta que los recursos permitían completar en toda su intensidad la acción benéfica propia de esta clase de establecimientos de caritativa y piadosa fundación. De cualquier manera, el Asilo ya está prestando servicios a la clase menesterosa. Institución creada por el filántropo don Mariano Suárez Pola".

La primera comunidad en aquel 1908 la componían la superiora Natalia Bujanda y las hermanas Lucía Peña, Inocencia García y María Echevarría. En el año 1986 el Asilo Pola (en ese momento parte de Patronato San José) cerró definitivamente sus puertas, y cinco años más tarde el edificio ya era el Museo Nicanor Piñole.

Retrato de Gijón

La fontana de Gijón

La fontana de Gijón. / MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES

En la tarjeta postal que muestra una zona del paseo de Begoña se ve "La Fontana de Begoña", que se levantaba en los jardines gijoneses. Esa fuente ornamental, con un león en su parte superior, rodeada de zonas verdes y árboles, fue obra del escultor local José Menéndez-Morán Díaz, "Pepín Morán" (Gijón, 1887-1952) y se mantuvo en pie desde el mes de agosto del año 1923 hasta que se retiró definitivamente a comienzos del año 1928 debido a problemas de cimentación. La tarjeta postal que aparece en la imagen de la derecha fue editada por Grafos (Madrid) y todavía se conserva en la fototeca del Muséu del Pueblu d’Asturies.