Joaquín Miranda Cortina, presidente del Grupo Covadonga: "Queremos empezar las obras de la piscina de 25 en septiembre"

Joaquín Miranda Cortina (Gijón, 1963), presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, alcanza ya el 40 % de su mandato. Afirma que 2025 ha sido un año "positivo" para el club, donde se respira "paz social", y muestra confianza en el crecimiento grupista, que pasa en buena medida por mejoras en las instalaciones.

El fin de 2025 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué balance hace del año grupista?

Uno muy positivo por la combinación de varias cosas. Hemos mejorado en cifras de asistentes al "Safys", de cursillos, del bono fitness, de participantes en el área de diversidad funcional, rematado proyectos que estaban en el programa.

Prosiga.

Se hizo la remodelación de los gimnasios, la actualización del sistema de seguridad del pabellón verde, mejoras en el campo de hockey... También impulsamos la parte social y cultural y la firma del convenio colectivo nos facilitó la relación laboral. Este año hicimos la fiesta juvenil por primera vez, que fue un éxito y creo que se va a consolidar. Destacaría además la paz social, el buen clima que vive el club.

Hace poco se celebraron los 25 años del Orfeón y la Sección de Coros y Danzas cumplió medio siglo.

Ambos están en máximos históricos de actividad. Fueron actos muy emotivos y pudimos ver su potenciación en cantidad y juventud. Hay que reivindicar estas secciones, en las que cada vez hay más gente interesada. Queremos darles visibilidad y protagonismo.

¿Qué áreas de crecimiento tiene el club?

Mejorar las instalaciones y los servicios para el socio es el motivo de estar aquí. Luego hay muchos ángulos: la salud, el ocio, los estudios... Hay que mejorar los espacios y la calidad de sus elementos. En se dio un buen empujón.

Se inauguró la nueva zona de surf del Grupín de la playa.

Era una demanda histórica y supone una potenciación estratosférica del surf. Es un cambio tremendo. Tenemos más solicitudes que taquillas y estamos viendo que más gente joven va al Grupín.

¿En qué momento está la sede de Mareo?

Hicimos el plan especial, que es previo a acometer cualquier obra y cuyo objetivo es intervenir en infraestructuras a nivel individual, como cubrir las pistas de tenis o pádel, actuar en el edificio. Ahora falta que el Ayuntamiento dé paso al plan y luego ir con la licitación de cada cosa específica.

¿Cómo va el proceso en cuanto al ingreso de nuevos socios?

Llevamos dos años pudiendo hacer que entre gente referenciándonos siempre al número máximo aprobado por la Asamblea, que fue de 39.051. A lo mejor, algún día, se puede cambiar. Si tuviésemos más calles de agua o más pistas, podría haber más socios. Seguiremos el mismo criterio; veremos la diferencia de socios que hay a 31 de diciembre con el máximo aprobado en la Asamblea. Entrarían la mitad, por un criterio de prudencia, por tener un colchón.

Los socios respaldaron este año en la Asamblea un presupuesto récord de 15,4 millones de euros. ¿Qué supone?

Poder hacer cada vez más cosas. Nosotros jugamos a empatar; esto no es una empresa ni estamos para ganar dinero. La entidad está muy saneada, este año tendremos un beneficio, quizá un poco más holgado que en años anteriores. Destacaría especialmente la partida de inversiones. Las distintas sedes, a excepción de Mareo que lleva otro ritmo, están actualizando sus infraestructuras.

El proyecto más ambicioso del mandato es la reforma de la piscina de 25 metros.

Está en fase de redacción por los arquitectos. Esperamos tenerlo finalizado para febrero. Después llegará el tema administrativo pero antes, una asamblea donde presentaremos el proyecto a los socios para aprobar la financiación. Evidentemente para semejante obra hay que ir al banco. El proyecto cambia día a día porque vemos ventajas de hacer otras cosas y hay que ver hasta dónde llegamos.

Y, luego, la licitación.

Intentaremos que se presenten empresas que sean capaces y solventes. La licitación no tiene por qué estar abierta mucho tiempo, pero debemos tener la seguridad de que se presentarán empresas potentes.

¿Qué plazos manejan para el inicio de los trabajos?

Eso es más difícil decirlo.

¿Y cuánto durarían?

Año o año y medio. Si fuera por nosotros, querríamos empezar en septiembre. El problema a resolver sería reubicar la actividad la piscina de 25; una de las ideas es una cubierta retráctil, pero miramos otras.

¿Y respecto a esa iniciativa de albergar un centro de recuperación deportiva en la finca de La Torriente?

Estamos en ello. Seguimos tocando a empresas porque sería una concesión externa, que una empresa de servicios médicos hiciese la obra y poner los profesionales y cobrar las consultas y nos pasase un canon al Grupo. Y que los socios tuviesen ese servicio con ventajas.

¿Hay progresos?

Hay conversaciones avanzadas con una empresa. Tocamos muchas puertas; hay cosas paradas pero hay alguna avanzando. El siguiente paso sería ya ponerse a ello, pero es un proyecto que no depende de nosotros solamente, sino de dos partes. Tendría mucho sentido que las obras fuesen a la vez que las de la piscina de 25 metros. Siempre tiramos a lo más alto, buscando las principales empresas de España en temas de salud, pero no es fácil porque llevan sus ritmos de inversiones.

¿Implicaría meter mucha mano en la finca?

Creo que no. Sería más remodelar la casa, una rehabilitación.

Al hilo del conflicto con el piragüismo en el Muelle, ¿cómo son las relaciones con las demás entidades?

Cordiales. Con el Ayuntamiento estuvimos hace una semana hablando del proyecto de iluminación. Hay muchos actores en la situación. La norma viene de Capitanía Marítima, el Puerto Deportivo tiene algo que decir, la Federación de Vela es nuestro "casero"...

¿Cómo sentó ese cambio en la normativa?

Causó sorpresa. Crees que vas ganando batallas, porque esto es una guerra larga, y ahora damos un paso para atrás.

¿En qué medida la sección se ve perjudicada por estos vaivenes?

Que esto no parezca un catálogo de quejas, pero son estadísticas. Somos un 30 o 40 % menos de piragüistas desde que se fue la actividad del río Piles. Hubo una temporada en Trasona, pero era inviable desde todos los puntos de vista. El Muelle es un sitio idóneo, pero faltan horas.

¿Algo que se le haya quedado en el tintero?

Ha habido récord de inscripciones en los campus de verano y el bono fitness. Hemos puesto en marcha el "Compliance", sistema para garantizar que se cumplen las normas jurídicas y éticas, e instalado un baño para ostomizados. También el área de Diversidad Funcional empezó a competir por primera vez en su historia en hockey.