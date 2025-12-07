El mercadillo de Gijón luce el brillo de las fiestas lleno de visitantes: “Siempre es prestoso dar una vuelta”

Las fiestas han entrado de lleno en Gijón y en el primer fin de semana de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, el Mercado Navideño lució con esplendor en una jornada en la que el público abarrotó los puestos y juegos situados en el Paseo de Begoña. Respetó el tiempo por la mañana, con un día soleado perfecto para conocer los diferentes productos que ofrecen los mercaderes. Con la llegada de la noche, la lluvia dio cierta tregua y, aunque arreció con fuerza por momentos, los paraguas se convirtieron en los mejores aliados para seguir conociendo la amplia oferta del mercadillo.

"Se nota que hay un gran ambiente y presta ver a la gente pasándolo bien", expresaba ante la entrada principal Begoña Hernández que junto a Vicente y Jessica Molina paseaban con calma ojeando un poco de todo. "También es momento para comprar alguna y cosina y preparar los regalos de Navidad ahora que se puede aprovechar el festivo", adelantaba Hernández que desveló en que se había interesado en el rato que estuvieron visitando los puestos. "En una de las tiendas especializadas en piel, he comprado una cartera, aprovechando los puestos de artesanía", confesó Hernández. A su lado Vicente Molina miraba al cielo, que ya empezaba a dar los primeros signos de lluvia. "Hay que cruzar los dedos, pero si no vendremos otro día a dar una vuelta y conocer más puestos", resolvía Molina.

Unos metros por detrás, en una de las casetas de adornos navideños, Manuela Capilla conversaba amistosamente con la dependienta, Montse Rodríguez. "Siempre cae algo al final", asumía Capilla, llegada desde Oviedo para su cita habitual con el mercado gijonés. "Siempre nos gusta dar una vuelta. Nos llama la atención todo: las casetas, las luces, el ambiente... Está muy bien montado", resumía esta visitante, a la vez que Florencio Pérez le daba la razón.

"Mira, ¿ves?, ya cayó algo", apuntaba Pérez mientras mostraba una bolsa de plástico blanca. Tras ella se escondía un surtido. "Hemos dado primero una vuelta por el mercado de la plaza del Ayuntamiento en donde hemos comprado embutido y ahora hemos venido caminando hasta aquí para ver estos otros puestos", completaba Pérez. A la vez que terminaba sus declaraciones la tromba de agua comenzó a caer. "El único riesgo es este, que te pille la lluvia y estés sin paraguas como es mi caso", lamentaba Pili Pérez.

El único refugio para resguardarse de la lluvia, el quiosco de la música de Begoña, estaba conquistado por una decena de niños que miraban absortos los malabarismos y trucos del Circo Pedalartes y Ceverino Planacha. Rodeados de una muralla de sillas de paseo, los menores disfrutaban de la actuación, ajenos a las inclemencias del tiempo.

"Un gran plan para los niños"

Con una sonrisa de oreja a oreja, Nel Rendueles saltaba desde el caballo del tiovivo a los brazos de su madre. "Es lo que más me gusta", afirma el pequeño de dos años, "para tres", como matiza, que anima a probar otro viaje en la atracción. "Es un gran plan para venir con el guaje a montar en el tiovivo", reafirma Sonia Gutiérrez. "Es de agradecer que haya estas cosas para los críos pequeños que, normalmente, en sitios así no suele haber mucha cosa", añade la madre de Nel Rendueles.

"Prefiero el tiovivo", afirma el joven, que todavía no se atreve a probar la noria en donde varias familias hacían cola para que los más pequeños disfrutasen de ella. La decoración navideña, junto a los puestos de comida y los de artesanías presentan en Begoña una estampa navideña idílica para que familias y curiosos disfruten de las fiestas.