Una mujer amenaza con unas tijeras a dos hombre en Gijón tras acusarles de robarle el móvil

Tres personas identificadas tras una trifulca ocurrida junto a la estación de autobuses de Gijón el domingo por la mañana. Según anotaron los agentes de la Policía Local, tras escuchar el testimonio de las dos partes, todo comenzó después de que una mujer acusase a dos hombres en plena calle de robarle el teléfono móvil.

No se quedó ahí la cosa ya que la mujer sacó unas tijeras con las que amenazó a sus presuntos atracadores. El revuelo generado provocó que hasta el lugar se desplazase una patrulla de la Policía Local para apaciguar la riña. Los dos hombre fueron cacheados, sin encontrar el móvil que la mujer señalaba que le habían sustraído, e identificados.

Por su parte, trasladaron a la mujer hasta la comisaría de Sanz Crespo para proceder también a su identificación, ya que no portaba con ella ningún documento de identificación. No hubo que lamentar heridos, ni tampoco detenidos por este revuelo a media mañana en Gijón.