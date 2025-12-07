El musical "Romeo y Julieta" enamora en el teatro de la Laboral

El teatro de la Laboral albergó, en dos sesiones, "Romeo y Julieta. El Musical", única adaptación teatralizada y musical de la obra original de William Shakespeare en España. Asistentes de varias generaciones disfrutaron de la propuesta, que llevó a los espectadores, por medio de una elegante escenografía y una delicada iluminación, a la ciudad italiana de Verona, donde transcurre la tragedia.