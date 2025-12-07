Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra "Los yugoslavos", de Juan Mayorga, en el teatro Jovellanos de Gijón

Un momento de la representación.

Un momento de la representación. / Marcos León

El teatro Jovellanos acogió la representación de "Los yugoslavos", de Teatro de la Abadía y dirigida por Juan Mayorga. Javier Gutiérrez, Marta Gómez, Luis Bermejo y Alba Planas integran el reparto de una obra que abarca "la tristeza, el amor, el poder de las palabras y la búsqueda de un lugar". La pieza arranca cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  2. Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
  3. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  4. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  5. Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
  6. Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
  7. La nueva factoría militar de Indra en Gijón sumará mil trabajadores: 'Ingenieros, técnicos... empleo de calidad
  8. Fallece José Antonio Fidalgo, profesor de generaciones de alumnos del colegio de los Jesuitas en Gijón

El musical "Romeo y Julieta" enamora en el teatro de la Laboral

La obra "Los yugoslavos", de Juan Mayorga, en el teatro Jovellanos de Gijón

La obra "Los yugoslavos", de Juan Mayorga, en el teatro Jovellanos de Gijón

Luces, cámara y acción en el barrio gijonés de El Llano con el rodaje de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar en el FICX"

Luces, cámara y acción en el barrio gijonés de El Llano con el rodaje de la película "Pájaro que agoniza": "Esperamos estrenar en el FICX"

Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Muchos le querían"

Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Muchos le querían"

La figura de la semana: Manuel García Fonseca "el Polesu", un luchador por la justicia social

La figura de la semana: Manuel García Fonseca "el Polesu", un luchador por la justicia social

El Puerto de Gijón inicia la primera línea transoceánica de contenedores de su historia

El Puerto de Gijón inicia la primera línea transoceánica de contenedores de su historia

"Alarma social", "indignación", "indefensión", "preocupación"... La zona rural de Gijón estalla por la oleada de robos en casas

"Alarma social", "indignación", "indefensión", "preocupación"... La zona rural de Gijón estalla por la oleada de robos en casas

Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: "Somos un 30 o 40 % menos de piragüistas desde que la actividad se fue del Piles"

Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: "Somos un 30 o 40 % menos de piragüistas desde que la actividad se fue del Piles"
Tracking Pixel Contents