La obra "Los yugoslavos", de Juan Mayorga, en el teatro Jovellanos de Gijón

El teatro Jovellanos acogió la representación de "Los yugoslavos", de Teatro de la Abadía y dirigida por Juan Mayorga. Javier Gutiérrez, Marta Gómez, Luis Bermejo y Alba Planas integran el reparto de una obra que abarca "la tristeza, el amor, el poder de las palabras y la búsqueda de un lugar". La pieza arranca cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otro.