El palacio más caro de Asturias, con 24 habitaciones, abre sus puertas solo durante cuatro días y pone a la venta antigüedades de lujo: cuberterías, juegos de café, maletines de Louis Vuitton...

El palacio más caro de Asturias, a la venta por 4,9 millones de euros, abre sus puertas al gran público durante este puente. Del 5 al 8, y en horario de 11.00 a 20.00 horas, cualquiera podrá adentrarse en Villa María, una joya de finales del siglo XIX con 24 habitaciones, once baños, un comedor para 30 comensales y una espectacular finca de 6.857 metros cuadrados ubicada en una de las zonas más exclusivas de Gijón: Somió. En ella, Orden Vintage celebra un mercadillo de antigüedades, poniendo a la venta exclusivos artículos: desde vajillas y cuberterías hasta juegos de café y maletines de Louis Vuitton.

Un aviso para los visitantes: en este mercadillo no se encontrarán gangas. Hay juegos de café por 400 euros, cuberterías completas de plata por 5.000... Aunque también hay una zona con artículos más económicos que presentan algún defecto. En cualquier caso, son antigüedades de lujo que cuestan lo suyo. Pero la experiencia merece la pena solo por ver por dentro cómo es la casa más cara de la región. Si la finca ya es una pasada, por dentro más.

Su historia

Villa María lleva años a la venta. Su precio inicial fue de 6,9 millones, pero en la actualidad ha bajado a los 4,9. Según la descripción que hacen desde la inmobiliaria Engel & Völkers, la propiedad es "un impecable palacete histórico en la mejor localización de Somió. Vinculado desde su construcción con la más alta burguesía y nobleza industrial asturiana, Villa María es una propiedad irrepetible. Encargada en 1890 al arquitecto De la Calzada por el empresario Tomás Zarracina, se realizó posteriormente una ampliación (supervisada por el arquitecto Del Busto) bajo propiedad de los condes del Real Agrado".

Así es por dentro

"La casa, de estilo burgués ecléctico, con base neoclásica y elementos de barroco italiano, tiene una superficie de 1.364 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. En la principal se encuentra el hall de entrada que da acceso al comedor para hasta 30 comensales, a la biblioteca y al salón noble así como a la sala de estar. Los techos son de más de 4 metros de altura y las paredes finamente paneladas. Las puertas de madera de nogal español y los suelos de olmo y nogal en el comedor y de roble y ébano en el salón", prosigue el texto.

En total, tiene 24 habitaciones. "La escalera principal está realizada en madera de nogal español. Coronando el hueco una claraboya que ilumina las paredes decoradas con balconcillos y molduras afrancesadas. En las dos plantas superiores hay ocho amplios dormitorios con baños, el principal con salita y vestidor. En estas plantas se encuentran dos salas de estar y una acogedora sala de billar. Así mismo hay una segunda escalera de servicio que comunica todas las plantas. En el semi-sótano, con ventanas de iluminación, encontramos una sala de lavandería, una amplia habitación de plancha, armarios y el apartamento del servicio (salita, dos dormitorios y baño)", remata el anuncio de la inmobiliaria.