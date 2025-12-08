Adornos navideños por la integración en el Mercado Artesano

Integrantes de la Cooperativa del Centro de Apoyo a la Integración La Unión exponen estos días del puente de la Inmaculada los adornos navideños elaborados por las personas usuarias en el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón en la Plaza Mayor. El puesto, igual que el resto de participantes en la cita, volverán a abrir durante la jornada festiva de hoy lunes. En la imagen superior, los usuarios del centro junto al director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, que les visitó ayer por la tarde.