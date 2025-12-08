Colectivos sociales ven "desolador" el auge de muertes de personas sin hogar

El hallazgo el pasado sábado de un hombre fallecido en el interior de un cajero de la plaza del Carmen, sumado a los casos de otro varón encontrado sin vida hace semanas en un cajero de La Calzada y, más recientemente, de otra persona muerta bajo el viaducto de Carlos Marx, han hecho saltar las alarmas sobre el sinhogarismo. Una problemática agravada por las condiciones climatológicas de una época en la que el frío hace aún más mella en la salud de aquellos que pernoctan a la intemperie en la ciudad. "Es una realidad desoladora; la preocupación es grande", afirman los colectivos sociales, que alertan de la "vulnerabilidad extrema" de quienes, por distintos motivos, se han visto sin otra alternativa que vivir en la calle.

Irma Benito, responsable del área de inclusión de Mar de Niebla, en la que se enmarca el proyecto "Eslabón", declara que "vivir en la calle es de las peores cosas que te pueden pasar". Benito, con una dilatada experiencia en la materia, da la voz de alarma. "Hace diez años, que alguien sin hogar falleciera era algo puntual y anecdótico", indica la trabajadora, que insiste en las "precarias" condiciones de salud de los "sin techo". También apunta que el proceso de pasar de la calle a una habitación es complicado y que existen listas de espera para gozar de alojamiento en recursos de inclusión activa, lo cual genera un efecto embudo que se traduce en que la demanda excede a la oferta. Asimismo, Irma Benito asevera que las adicciones y los problemas de salud están presentes en muchas personas sin hogar.

"Este riesgo está presente de manera continua", subraya Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla, que incide en que las condiciones de las personas sin hogar empeoran cuando decrecen las temperaturas. "Es una situación (el sinhogarismo) a la que por desgracia todos nos podemos ver abocados cuando fallan las redes de apoyo", asevera Álvarez, que aboga por una mayor "concienciación" para brindar ayuda a un colectivo "invisibilizado". "Hay que mostrar empatía y poner cuantos más recursos mejor", sentencia.

"Son noticias muy tristes; es una realidad cada año mayor", asegura Elena Suero, directora del Albergue Covadonga, sobre los recientes fallecimientos de personas sin hogar. Suero insta a abordar esta cuestión "desde todos los ámbitos: salud, servicios sociales y vivienda", a la par que remarca que confluyen distintos factores para que a los afectados no les quede más remedio que estar en una situación de calle. "Al tema de la salud mental nos está costando mucho llegar", sostiene.

En el Albergue se ofrece un servicio "más adecuado" a estas fechas en las que las temperaturas bajan considerablemente, si bien señala Suero que los recursos asistenciales en Gijón "están llenos". Una circunstancia añadida a las dificultades de acceso a la vivienda, formando un cóctel que deriva en que muchas personas no tengan más alternativa que dormir al raso. "Es un problema del que a la sociedad no le gusta ser consciente", remata Elena Suero, en pleno debate sobre el fenómeno del sinhogarismo y con el futuro traslado del propio Albergue Covadonga en el horizonte.

A finales de noviembre la Cocina Económica de Gijón hacía un llamamiento para pedir mantas y ropa de abrigo ante la llegada del frío. Rafael Piñera, director de la entidad, comenta que las causas que llevan a una persona a padecer sinhogarismo son "complejas" y que las bajas temperaturas afectan en un estado de salud "que no es el óptimo". "Hay que reforzar el acompañamiento y crear recursos específicos", sostiene Piñera, que recalca, no obstante, que cada uno –en referencia a las personas sin hogar– tiene la "autonomía" de querer o no participar de estas ayudas. En esta casuística también tiene un papel importante Cruz Roja, con una campaña de ola de frío mediante la que facilitan mantas, comida y bebidas calientes a personas que duermen al raso. Iniciativa que se activa cuando los termómetros marcan menos de cinco grados.