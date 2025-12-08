Espresiones xixoneses (I)

Vista de la playa de San Lorenzo. / Juan Plaza

A esi hai qu’echa-y de comer aparte

Que ye escepcional en dalgún sentíu; que siempre quier estremar de los demás.

A esi hay que poné-ylo baxo’l papu.

Que nun s’esfuerza, que ye vagu.

ESPRESIONES QUE CONTIENEN UN XUICIU SOBRE LOS DEMÁS O SOBRE LES COSES

Nun tener chapeta.

Nun tener cabeza.

Nun tener media hostia.

Ser cobarde o miedosu; nun valir muncho pa una pelea o disputa.

Nun valir dos perrones.

Nun valir nada.

Paecese a pinta y despinta.

Dizse del que tan pronto ta a lo que se celebra como non, al que se compromete pero llueu nun cumple; del que ta a mil coses de forma inconstante.

Ser aguarón.

Ser agoreru, ser pesimista; predecir siempre fracasos o males.

Ser buenu pal pintu.

Nun valir pa nada. (El Pintu yera un famosu enterrador de Xixón).

Ser curiosu / nun ser curiosu.

Tener cuidáu al facer les coses; nun tenelu.

Ser echáu p’alantre.

Ser decidíu, valiente.

Ser famión.

Que ta tol día pensando en comer.

Ser fatu. Ser fatín.

Nun ser mui llistu. Ser presumíu ensin motivu, ser tontu con pretensiones.

Ser magaya.

Valir o servir pa poco o pa nada.

Ser morraya.

Valir o servir pa poco o pa nada.

Ser mui barullón.

Que todo lo fae depriesa y a medies.

Ser mui célebre.

Ser mui graciosu, mui simpáticu; andar siempre con ocurrencies gracioses.

Ser mui focicón.

Poner morros con facilidá, ser mal encaráu, de mal tratu.

Ser mui grandón.

Ser persona que presume de trunfador, de facelo too bien, o de tener más de lo que tien.

Ser mui lanzáu.

Ser decidíu, valiente; nun pensar les coses enantes de faceles; atrevese colo que nun se sabe si se va poder.

Ser mui llambión.

Gusta-y a ún muncho’l dulce.

Ser mui perreru.

Ser mui graciosu, tar siempre d’humor y contando coses gracioses.

Ser panín una cosa.

Ser mui fácil una cosa.

Ser pegañosu.

Ser persona que nun se separa de los otros, molestándolos por ello.

Ser puxarra.

Valir o servir pa poco o pa nada.

Ser roceanu.

Ser persona que sospecha de too o desconfía de too.

Ser testerón.

Testarudu, cabezón, neciu.

Ser un babayu.

Presumir ensin motivu, fanfarronear siempre, dicir coses fates.

Ser un babosu.

Tontu, pesáu, inútil.

Ser un cencerru.

Ser un pesáu; que da la lata.

Ser un charrán.

Ser un charlatán.

Ser un cuentista.

Ser un mentirosu; andar presumiendo de coses que nun se tienen o nun se ficieren.

Ser un faltón.

Ser una persona que falta a los demás, que los trata con menospreciu o-yos falta al respetu.

Ser un faltosu.

Ser una persona non mui llista.

Ser un fartón.

Comer muncho, con avidez.

Ser un felpeyu.

Ser fea.

Ser un gusmión.

Ser persona que mete les narices en too.

Ser un jispia. / Ser un xispia.

Que roba coses pequeñes (usáu normalmente ente escolares o neños).

Ser un maizón.

Ser de tamañu grande y, polo xeneral, non mui espabiláu.

Ser un masuñón.

Que toquetea muncho, a persones o coses.

Ser un mazcayu.

Ser un faltón, de mal tratu.

Ser un panoyu.

Ser cenciellu, simplón.

Ser un pinín.

Ser un incautu, tragalo too.

Ser un probín / un prubín.

Ser un infeliz, ser insignificante.

Ser un raspa.

Ser un lladrón.

Ser un repunante.

Ser una persona qu’a too-y encuentra pegues, que nun ta satisfechu con nada.

Ser un roncón.

Ser un pesáu.

Ser un ronquiellu.

Ser un pesáu, insistente.

Tar aprobetayáu; tar aprobetayao.

Tener pinta probe; con pocos medios o recursos; tar daqué poco adornao.

Tar aventáu.

Que tien reaiciones inesperaes y violentes.