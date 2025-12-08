Récord de recaudación, más de 125.000 espectadores y un homenaje ya previsto para José Luis Cienfuegos: el Festival de Cine de Gijón hace balance de una edición "histórica"

El Festival de Cine de Gijón (FICX) batió este año un doble récord. Los organizadores señalan que el balance de esta última edición se saldó con nuevos máximos históricos tanto de taquilla como de público, destacando un repunte en la venta de bonos jóvenes de cinco sesiones, que se incrementó en un 30 por ciento respecto al año pasado y que a juicio del festival "certifica que continúa la necesaria renovación generacional del público". "Estamos muy felices y muy contentos por los resultados y, sobre todo, del ambiente que hemos disfrutado en la ciudad", señalaba esta mañana Alejandro Díaz Castaño, director del certamen.

El récord histórico en taquilla dejó este año más de 158.000 euros, lo que supone un aumento del ocho por ciento respecto al pasado año, y de un 53,8 por ciento con respecto a la edición de 2022, que marcó el 60.º aniversario del certamen. Concretan desde el FICX que los bonos de 10 sesiones vendidos ha aumentado un nueve por ciento.

Cifra récord de espectadores

Por su parte, el público asistente a la 63.ª edición del FICX "ha vuelto a alcanzar por segundo año consecutivo la cifra combinada presencial y online más alta de toda la historia del festival", se felicitan los organizadores. Han sido, en concreto, 125.753 espectadores en esta pasada edición, lo que supone un incremento del 10,2 por ciento. Además, 76.391 personas han participado en las actividades presenciales organizadas por el festival.

Por secciones

Analizando estas cifras de asistencia se refleja que la sección oficial "Albar" desbanca a "Enfants Terribles" como apartado con más público del FICX. Subió, de hecho, un 25 por ciento en asistencia, si bien "Enfants Terribles" se mantiene en cifras similares a las de 2024, "rozando los 13.000 estudiantes que acudieron a las proyecciones, inclusive alumnado procedente de seis centros educativos de León, Lugo y Santander". Consideran desde el festival que es también "destacable" el impulso de "FICX Premiere", convertida en sección competitiva por primera vez en esta pasada edición, y que ha aumentado su público en un llamativo 49 por ciento con respecto al pasado año. "Además, la asistencia a los encuentros presenciales de los y las cineastas que visitaron el FICX con el público y la prensa ha crecido en un 12 por ciento hasta alcanzar su máximo histórico", completan los responsables. "Ha sido una edición histórica", remata el director.

El teatro Jovellanos "continúa siendo el gran bastión del certamen, recibiendo este año en sus proyecciones un 13 por ciento más de espectadores que en 2024". El centro municipal Gijón Sur alcanza también un nuevo máximo histórico al incrementar su asistencia en un 9 por ciento, mientras que, "pese a su limitado aforo, la Antigua Escuela de Comercio ha alcanzado asimismo su récord de espectadores, superando por primera vez los 4.000 asistentes".

Financiación europea

Por último, y respecto a la financiación conseguida a través de convocatorias públicas, la Comisión Europea ha aumentado cuatro puntos la valoración del proyecto presentado por el FICX para 2025 y 2026, otorgando un total de 126.000 euros, lo que supone un aumento del 14 por ciento "y constituye la cifra récord de aportación europea recibida en toda la historia del festival". En el informe de Creative Europe, señalan desde el FICX, se destaca que “gracias a una sólida estrategia presencial y digital, el festival ha logrado mejorar su asistencia y obtener mejores resultados que en el periodo anterior a la pandemia", así como que "las cifras de público total de los últimos tres años son elevadas, al igual que las previsiones para futuras ediciones". También se explica que “las acciones dirigidas al público joven y las iniciativas de educación cinematográfica están activas y son de calidad” y que “el festival cuenta con un equipo experimentado y competente”.

El festival, por último, incluye en este balance un nuevo recuerdo a quien fuera su director durante dieciséis años, José Luis Cienfuegos, a quien homenajeará en su próxima 64.ª edición.