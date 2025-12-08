Gijón utilizará una tecnología puntera suiza para recuperar la piscina de la Laboral (que antes de nada será sometida a una profunda limpieza)

Aún queda mucho trabajo por delante, pero desde el Patronato Deportivo Municipal, que preside el edil popular Jorge Pañeda, están volcados en el impulso al proyecto de recuperación de la piscina de la Universidad Laboral y las pistas de su entorno. Un ámbito deportivo de unos 11.000 metros cuadrados que, en las primeras estimaciones, costará unos tres millones rehabilitar. Aunque lo más importante del plan es es que supondrá la recuperación, tras décadas de abandono, de una de las piezas del complejo concebido por Luis Moya en los años cuarenta del siglo pasado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016 y ahora en camino de ser reconocido como Patrimonio Mundial. Título que otorga la Unesco a bienes o espacios con un valor universal excepcional.

A los trabajos en marcha para fijar las condiciones de la futura piscina remodelada se van a sumar en breve labores de limpieza de la instalación para eliminar el verdín y las pintadas de las paredes; al tiempo que se vaciará de agua su zona más profunda y se eliminarán los restos vegetales que se han ido acumulando. Una limpieza que cambiará ya la imagen de presente de esa zona de la Laboral.

Cesáreo Ferreras junto a personal del Patronato Deportivo Municipal en una visita a las instalaciones. / Á. G.

De car a a la rehabilitación definitiva, un experto del Patronato acaba de visitar Barcelona para asistir a una feria internacional sobre piscinas y a Suiza para indagar sobre las nuevas tecnologías del sector en una de las fábricas punteras de Europa. El peso de los nuevos equipos hace inviable, en principio, poder utilizar la actual sala de depuración y la normativa vigente impide aprovechar la maquinaria existente. Pero de los problemas hay que hacer oportunidades y una oportunidad sería, se entiende desde el Patronato, poder convertir esa vieja sala en una especie de minimuseo sobre el tratamiento del agua de baño en las piscinas hace más de setenta años. Aunque el vandalismo y 27 años sin uso se han dejado sentir aún están el cuadro eléctrico y las bombas originales, los filtros de gravedad, el depósito donde se aportaba el cloro en polvo y las toberas de agua.

Detalle del estado de los vestuarios. / Á. G.

La asesoría de Cesáreo Ferreras

El plan es ejecutar un local anexo al actual donde instalar unos nuevos equipos con la tecnología más avanzada, incluyendo inteligencia artificial, con capacidad para durar medio siglo como mínimo y con los mayores niveles de eficiencia energética. Algo que no es baladí porque si en las piscinas climatizadas el gasto eléctrico de las bombas de filtración representa el 60% del consumo total en las piscinas descubiertas ese porcentaje se eleva al 95%.

En cuanto a la rehabilitación del vaso de la piscina todo dependerá de las indicaciones que se den desde Patrimonio del Principado de Asturias al ser la Laboral un Bien de Interés Cultural. Lo que ahora mismo se está haciendo desde el Patronato Deportivo es recopilar toda la información posible. Ya se han solicitado los planos de detalle de la instalación a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Detalle de las salas de depuración del complejo deportivo que el Ayuntamiento va a rehabilitar. / Á. G.

Pero no solo. El Patronato ha "fichado" como asesor a Cesáreo Ferreras López, quien fuera electricista vinculado a los trabajos de mantenimiento de la Laboral durante más de 50 años. Sus recuerdos y conocimientos están ayudando a identificar las características de la construcción del equipamiento deportivo.

Toda esta información servirá para que desde el Patronato se concrete qué se quiere y qué se puede hacer en la singular piscina de más de 600 metros cuadrados de la Laboral una vez tomada la decisión política del área municipal de Deportes, que controla el PP, de encarar su rehabilitación. Y la de su entorno. No solo se trata de llenar la piscina de agua. La operación completa incluye nuevo de depuración, vestuarios, sala de calderas, cabina de control de accesos, almacenes, la actuación sobre las cinco canchas deportivas vecinas, la reparación de la terraza sobre los vestuarios y la ampliación de la zona verde que hay para el esparcimiento de los bañistas.