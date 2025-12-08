IU pide abordar ya una reforma integral del parque de la Fábrica de Gas de Gijón

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, firma el ruego con el que su grupo municipal plantea al equipo de gobierno que aborde una remodelación integral del parque de la Fábrica de Gas, en La Arena, "adaptando el espacio a los usos y necesidades actuales y definiendo el proyecto a través de un proceso participativo que implique a las vecinas y los vecinos". La petición que IU lleva al Pleno de mañana –el último ordinario del año 2025– es una "remodelación integral que vaya más allá de parches".

Tiene claro Suárez Llana que "tras más de 30 años de vida, es el momento de repensar una zona verde que con el paso de los años se ha convertido en la gran plaza del barrio de La Arena, un punto de encuentro intergeneracional en el que hoy, sin embargo, tanto niñas y niños como personas mayores reclaman mejoras". Este parque tiene su origen en el fin en 1985 de la actividad de la instalación fabril de la entonces Hidroeléctrica del Cantábrico. Unos años después, a mediados de los noventa, se dio paso a una zona verde y de estancia sobre un aparcamiento subterráneo. Desde entonces, y hasta ahora, solo se han ejecutado pequeños cambios de mejora sobre un espacio con un gran nivel de uso.

IU hace mención en su ruego a propuestas que los vecinos vienen repitiendo desde hace tiempo como opciones para mejorar el espacio: la construcción de una pequeña pista polideportiva, la ampliación del área de juegos infantiles, el rediseño de las zonas verdes y la mejora de la accesibilidad en algunas zonas del parque , entre ellas. Pero también "poner límite a las terrazas hosteleras, que de unos años para acá han invadido una buena parte del espacio público, dificultando no solo el paso sino llegando incluso a inutilizar bancos", denuncia el portavoz de IU.