Juan José Iglesias, deja la secretaría de UGT en Gijón: "Naval Azul debería incluir un espacio singular para acoger congresos"

Juan José Iglesias Martínez (Pravia, 1971) se despide de la secretaría general de UGT en Gijón, cargo al que accedió en 2020 tras haber estado dos mandatos en la ejecutiva de la federación del metal. El pasado mes de mayo fue elegido secretario ejecutivo en el congreso de UGT Asturias.

¿Satisfecho con su paso por la secretaria general de Gijón?

Satisfecho solo en parte. La estación intermodal, la Zalia, las comunicaciones del puerto o el hospital de Cabueñes siguen durmiendo el sueño de los justos y para UGT son innegociables. Son elementos determinantes en el devenir de la actividad económica, el empleo y la calidad de vida. En el lado positivo acordamos dos concertaciones con dos equipos de gobierno distintos, encaminados a mejorar las posibilidades económicas y de empleo de los y las conciudadanas. Y ante todo tengo que agradecer a los trabajadores y compañeros de ejecutiva los grandes esfuerzos realizados.

Su firma está en el actual pacto "Gijón futuro", el primero impulsado desde el PP. ¿Contento con el nivel de ejecución de lo pactado?

La relación con Angela Pumariega ha sido exquisita, con una profunda lealtad por todas las partes, lo cual agradecemos especialmente. El acuerdo, seguramente mejorable como todo en la vida, recoge nuestras ideas de hacia dónde debe caminar nuestra economía y empleo. El ser capaces los cuatro actores de la concertación de hacer un plan nítido sobre como facilitar la obtención de empleo y formación a los trabajadores y, por otra parte, facilitar a las empresas el hallazgo de los empleados con la formación que desean, creo que es muy eficaz

¿En qué tocaría innovar de cara al siguiente pacto?

La próxima concertación aún queda lejos y los retos cambian a una velocidad de vértigo. Es más, con toda probabilidad en los próximos meses habrá que introducir modificaciones en algunos de los actuales programas porque serán poco útiles. No es nada nuevo. El desarrollo del pacto te va indicando qué no sirve y la necesidad de implementar cosas nuevas. El documento de concertación es un ser vivo y como tal ha de crecer y mejorar día a día.

Dice el gobierno de Carmen Moriyón que su compromiso con las empresas municipales es evidente. ¿Coincide con esa reflexión?

Hay actuaciones que vemos bien como es el plan de renovación de la flota de Emtusa, que era imprescindible. Aunque no estamos tan de acuerdo en la forma de su amortización. La EMA funciona relativamente bien y PETSA funciona muy bien.

Ustedes han sido muy beligerantes con Emulsa.

La gestión es manifiestamente mejorable porque a día de hoy aún no tenemos claro qué pasó con los dineros que estaban en el fondo de reserva. Si están, si no están, si se gastaron de forma justificada o se los llevo algún fantasma. Tampoco están resueltos convenientemente los problemas que existían, y parece ser que aún existen, de acoso laboral y sexual a las compañeras. Y luego está la reiterada manía de su presidente de meterse con los salarios de los trabajadores de forma injustificada.

¿Cómo ve la conversión del Puerto es un espacio empresarial?

Vemos con buenos ojos cualquier inversión que amplíe la actividad económica y, por ende, el empleo. Ahora bien, la concepción tradicional de un puerto industrial como es El Musel es ser un espacio de actividad logística para la industria. En esto somos poco innovadores cada uno a lo suyo, que es lo que haces bien.

Más empresas en El Musel son más camiones. Justo lo que quieren evitar los vecinos de La Calzada.

La reclamación de los vecinos de la zona oeste es más que justa, si nos retrotraemos al principio de la obra de ampliación estaba pintada una autovía por Aboño, que no se realizó. Así que podemos inferir que el problema era conocido y que la solución se dibujó en su momento pero de todo eso nada de nada y seguimos debatiendo si son galgos o podencos. Lo único claro es que está sin hacer y, lo peor, con pocos visos de que se haga.

La ampliación de La Pecuaria arranca con una universidad privada y en Nuevo Gijón se anuncia un hospital privado. ¿Son inversiones que UGT quiere para Gijón?

No forman parte del modelo educativo y sanitario que nosotros defendemos. Luchamos cada día para que la educación y la sanidad pública sean las mejores del mercado. Ahora bien, son inversiones, generan riqueza y empleo y parece ser que vienen a cubrir demandas de una parte de la ciudadanía, que nosotros respetamos, aunque no compartamos. Eso sí, todas estas iniciativas privadas no han de costar dinero del erario público. El Estado ya tiene cubiertas ambas necesidades con medios propios de contrastada calidad.

¿Qué esperan de Naval Azul?

Naval Azul es una apuesta ilusionante dentro de un espacio altamente degradado. Muchos darían por bueno recuperar la fachada marítima para el uso ciudadano pero más allá de esto nosotros lo vemos como un espacio para recuperar la actividad económica que en su día fue santo y seña de la zona. Además, nos gustaría que incluyera un espacio singular para la realización de congresos y convenciones, lo que significa turismo desestacionalizado y de alto valor. Convendremos que estar en un congreso con unas magníficas vistas al Cantábrico es otro nivel.

La Pecuaria, Naval Azul, luego La Camocha... ¿Gijón puede garantizarse desde ellas un futuro o el futuro lo marca Arcelor?

No son excluyentes, más bien son complementarias. ArcelorMittal ha sido, es y será un motor de arrastre de la economía gijonesa y asturiana. Las empresas instaladas en los distintos espacios municipales son un complemento de enorme calidad para la ciudad porque la inmensa mayoría, pese a parecer pequeñas, tienen un altísimo valor añadido. Resumiendo todo es necesario más no imprescindible.