Julia Sariego ameniza al micrófono el vermú del café Dindurra

El emblemático café Dindurra de Gijón, ubicado en el paseo de Begoña, acogió un concierto de la artista Julia Sariego. La gijonesa amenizó el ambiente del local con un recital que tuvo lugar a la una de la tarde, en un momento en el que mucha gente se encontraba en el establecimiento, en un día de gran movimiento turístico debido al puente.

Julia Sariego lanzó en mayo su nuevo single, "La cara B". Durante su trayectoria, la cantante ha probado diferentes registros musicales, desde su primer trabajo dedicado a las canciones de cuna, a otra propuesta más bailable que se situaba entre Bach y el reguetón o un estilo más cañero en "Salvaje".